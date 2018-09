Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de centru-dreapta si extrema dreapta din Suedia si-au unit voturile si l-au demis marti pe premierul social-democrat Stefan Lofven, slabit dupa alegerile din 9 septembrie, transmite AFP.

- Așadar, intrebat daca vrea sa devina premierul Romaniei, Eugen Teodorovici a raspuns astfel: "Ca om politic, e normal sa aspiri la poziții cat mai inalte. Este normal. Daca faci altfel, ești ipocrit. Cum poți sa spui ca politician ca tu stai aici, ca e bine aici? Daca tot ai intrat in politica, ai…

- Premierul social-democrat suedez, Stefan Lofven, a chemat luni opozitia la dialog, la finalul unor alegeri legislative care plaseaza extrema-dreapta in pozitia de arbitru intr-un peisaj politic fragmentat, transmite AFP, citat de Agerpres.

- Spania si Chile s-au declarat pregatite luni sa ajute Venezuela sa treaca peste criza in care se afla, cu ocazia unei vizite la Santiago de Chile a sefului guvernului spaniol Pedro Sanchez, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Pentru ca Venezuela sa gaseasca rapid o solutie, va fi nevoie de ajutorul…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in l-a inlocuit vineri pe seful Comandamentului de Aparare si Securitate (DSC, serviciile de informatii militare si securitate), in urma unor scandaluri rasunatoare, si a ordonat crearea unui nou comandament care „sa rupa definitiv cu trecutul” acestei institutii, afectata…

- Angela Merkel și aripa de dreapta a fragilei coaliții a cancelarului incearca luni o ultima tentativa de a rezolva conflictul privind migranții, care amenința guvernul de la Berlin dar și coeziunea europeana, scrie AFP.