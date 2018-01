Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a pledat miercuri pentru continuarea "dialogului permanent" cu Iranul, considerand ca tarile denuntand acordul asupra programului nuclear - Statele Unite, Israelul, Arabia Saudita - tin "un discurs care ne va conduce la razboi in Iran", relateaza AFP. …

- Presedintele SUA Donald Trump avertizeaza intr-o postare pe Twitter ca Statele Unite vor intrerupe plata ajutoarelor catre palestinieni, “care nu mai doresc sa discute despre pace”. De asemenea, el afirma ca SUA nu au primit “nici apreciere, nici respect”, in schimbul acestui ajutor, titreaza News.ro.…

- Coreea de Nord a avertizat joi ca va lua masuri 'defensive nemiloase' in cazul in care Statele Unite vor impune o blocada navala, masura pe care Phenianul o considera 'un act de razboi', relateaza Reuters.Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe nord-coreean, citat de agentia KCNA,…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan și omologul sau francez Emmanuel Macron vor depune eforturi comune pentru a incerca sa convinga Statele Unite sa-și reconsidere decizia de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului, a declarat sambata o sursa prezidențiala

- Presedintele american, Donald Trump, si francez, Emmanuel Macron, au discutat telefonic luni despre situatia din Irak, precum si din Orientul Mijlociu, a informat Casa Alba intr-un comunicat, relateaza AFP. "Convorbirea telefonica a confirmat relatia stransa dintre Statele Unite si Franta in calitate…

- Incidentele au avut loc vineri in apropierea satului palestinian Qusra, situat in Cisiordania. Palestinieni au atacat cu pietre turisti si militari israelieni. In contextul violentelor, un colonist israelian a tras focuri de arma, omorandu-l pe un protestatar palestinian. Un israelian…

- "Lucrurile sunt pozitive, asa cum stiti, si daca aceasta pozitivitate continua le voi transmite saptamana viitoare cetatenilor libanezi, alaturi de presedintele Michel Aoun si presedintele Parlamentului, Nabih Berri, retragerea demisiei", a spus Hariri. Premierul Libanului cere ca toate…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat ca "guvernul nu va accepta niciodata comportamentul provocator continuu al Coreei de Nord", cerandu-le tuturor statelor sa puna in aplicare cu strictete sanctiunile impotriva Phenianului. Secretarul de Stat al SUA, Rex Tillerson, a precizat ca toate…

- Aceasta declaratie a fost facuta la cateva zile dupa un rar interviu acordat de seful statului-major israelian site-ului de informatii Elaph, infiintat de un om de afaceri saudit si cu sediul in Marea Britanie, care a alimentat speculatiile legate de o apropiere intre statul evreu si Arabia Saudita…

- Israelul este pregatit sa faca schimb de informatii cu Arabia Saudita, pentru ca cele doua tari au un inamic comun in regiune, si anume Iranul, a declarat seful Statului Major al armatei israeliene, conform Reuters.

- Decizia ar fi o modalitate de a crește presiunea asupra regimului condus de Kim Jong-Un pe care Statele Unite doresc sa il izoleze mai mult pe scena internaționala pentru a-l constrange sa renunțe la programul sau nuclear. "Președintele se va pronunța la inceputul saptamanii viitoare", a declarat…

- Premierul libanez demisionar, Saad Hariri, se va afla sambata la Paris unde va fi primit de președintele francez, Emmanuel Macron, a anunțat joi Palatul Elysee, potrivit AFP. "Palatul Elysee a confirmat venirea lui Saad Hariri în Franța și întâlnirea cu…

- Israelul este pregatit sa coopereze si sa faca schimb de informatii cu Arabia Saudita 'pentru a face fata Iranului', a declarat seful Statului Major israelian, Gadi Eisenkot, intr-un interviu publicat joi, relateaza AFP.'Suntem pregatiti sa facem schimb de experienta si informatii cu tarile…

- Premierul libanez demisionar Saad Hariri este liber sa paraseasca Arabia Saudita ”cand vrea el”, a dat asigurari joi seful diplomatiei saudite, respingand acuzatii cu privire la plasarea acestuia sub arest la domiciliu la Riad, relateaza AFP. Aceasta declaratie a fost facut cu ocazia vizitei la Riad…

- Criza declansata de demisia primului ministru libanez, Saad Hariri, este ultimul eveniment adaugat rivalitatii crescande dintre cele doua puteri regionale din Orientul Mijlociu - Arabia Saudita si Iranul- care se confrunta prin interpusi in Liban, Yemen, Irak si Siria.

- Emmanuel Macron, presedintele Frantei, a discutat telefonic cu omologul sau de la Beirut, Michel Aoun, in legatura cu criza declansata dupa demisia premierului libanez Saad al-Hariri in cursul unei vizite in Arabia Saudita, informeaza agentia de stiri Reuters. Macron, care a intreprins…

- Racheta balistica lansata din Yemen și care viza capitala saudita provine din Iran, a declarat vineri un oficial al Forțelor Aeriene Americane. Lt. Gen. Jeffrey L. Harrigian, care supervizeaza Comandamentul Central al Forțelor Aeriene în Qatar, a facut aceste observații în cadrul unei…

- "Pe scurt, este clar ca Arabia Saudita si oficialii sauditi au declarat razboi Libanului si Miscarii Hezbollah din Liban, dar trebuie sa spun ca este un razboi in Liban", a spus el. Nasrallah a acuzat Arabia Saudita ca ar fi dispusa sa plateasca "miliarde" Israelului pentru a lansa un atac…

- Presedintele francez Emmanuel Macron spune ca l-a atentionat pe omologul sau american Donald Trump asupra pericolelor denuntarii acordului nuclear cu Iranul, apreciind ca aceasta tara ar putea deveni „o noua Coree de Nord“ si ar fi „o nebunie“ un eventual razboi cu iranienii. Aflat in vizita in Statele…

- Calatoria vine la cateva zile dupa ce premierul libanez Saad Hariri a demisionat din funcție, in timp ce se afla la Riad, spunand ca se teme pentru viața lui. Arabia Saudita și Iranul sunt inamici și se acuza reciproc de alimentarea instabilitații in Liban și in regiune.

- Iranul va deveni "o noua Coree de Nord" daca SUA vor face sa esueze acordul nuclear semnat cu Teheranul in 2015, a atentionat presedintele francez Emmanuel Macron intr-un interviu publicat joi in saptamanalul american Time, informeaza AFP.In interviu, Emmanuel Macron povesteste ca a incercat…

- Ministrul saudit al Afacerilor din Golf, Thamer al-Sabhan, a declarat ca atacul cu racheta asupra aeroportului din Riad, care a avut loc sambata seara, atribuit rebelilor Houthi din Yemen, este o manevra a organizației Hezbollah echivalenta cu o declarație de razboi. ...

- Statele Unite ale Americii au acuzat marti Iranul ca furnizeaza rachete rebelilor din Yemen, incalcand astfel rezolutiile ONU, si au cerut ca Teheranul sa fie tras la raspundere pentru destabilizarea regiunii, relateaza AFP si dpa.'Regimul iranian confirma inca o data ca ignora complet obligatiile…

- Orientul mijlociu Libanul a ajuns in centrul unei rivalitati regionale intre Arabia Saudita si Iran dupa ce sambata, Saad al-Hariri, considerat un aliat al Arabiei Saudite, a demisionat de la conducerea Guvernului libanez, acuzand, in discursul de demisie, Iranul si Hezbollah. Ministrul saudit pentru…

- Tirul cu racheta balistica asupra aeroportului internațional de la Riad al forțelor rebele yemenite susținute de Iran este o ''posibila crima de razboi'', a transmis marți organizația Human Rights Watch (HRW), citata de AFP. Sâmbata seara, o racheta lansata de rebeli dinspre Yemen…

- Arabia Saudita acuza Libanul ca i-a declarat razboi din cauza agresiunilor comise de gruparea siita Hezbollah, sprijinita de Iran, aceasta reprezentand o escaladare dramatica a crizei care ameninta sa destabilizeze mica tara araba, scrie Reuters, conform news.ro.Libanul a ajuns in centrul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a aparat marti intr-un discurs la Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) legislatia antiterorista care va inlocui miercuri starea de urgenta in Franta, afirmand ca ea ii protejeaza pe cetateni si respecta in acelasi timp si drepturile omului, transmite AFP.Aceasta…

- Iranul va continua sa produca rachete pentru apararea sa și nu considera aceasta o incalcare a acordurilor internaționale, a declarat duminica președintele iranian Hassan Rouhani, intr-un discurs televizat de postul naționale de televiziune, relateaza Reuters. ''Am construit, construim și…

- Israelul va fi oricand gata de o actiune pentru a se asigura ca Iranul nu va achizitiona armament nuclear, a tinut sa precizeze seful serviciilor secrete. "Daca eforturile internationale conduse de presedintele american Donald Trump nu vor reusi sa opreasca Iranul de a dobandi capacitati nuclare,…

- Un raport intocmit de Centrul Soufan arata ca intoarcerea in tarile lor de origine a cel putin 5.600 de jihadisti care locuiesc in zone aflate sub controlul gruparii Statul Islamic in Irak si in Siria reprezinta o “provocare la adresa securitatii”, transmite AFP. ”Pana in prezent, cel putin 5.600 de…

- Statele Unite ale Americii sunt foarte bine pregatite pentru orice eventualitate fata de Coreea de Nord, a declarat presedintele american Donald Trump duminica, relateaza AFP."Suntem atat de bine pregatiti cum nici nu ati crede. Veti fi surprinsi sa vedeti cat de bine suntem complet pregatiti…

- Pozitia SUA privind Iranul si Coreea de Nord 'face si mai necesara' unitatea europenilor, a afirmat vineri presedintele Frantei, Emmanuel Macron, la incheierea Consiliului European de la Bruxelles, relateaza AFP. Presedintele francez a salutat sprijinul unanim al celor 28 de membri ai UE care s-au…

- "Astazi, poziția americana este o poziție de putere, de raport de forțe, de rivalitate intre puteri și de negare a interesului multilateralismului", a declarat Jean-Yves Le Drian. "Este sigur ca rolul și sensul multilateralismului sunt in prezent puse sub semnul intrebarii", a adaugat el in…

- Reactii internationale dupa decizia lui Trump cu privire la Iran: May, Merkel si Macron preocupati, Israel si Arabia Saudita il felicita pe presedintele american Marile puteri mondiale au reactionat dupa ce presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca nu va certifica faptul ca…

- Potrivit unor surse politice de la Washington, Donald Trump va anunta vineri dupa-amiaza ca nu poate confirma respectarea de catre Iran a Acordului nuclear, dar nu va dispune retragerea Statelor Unite din acest tratat. In plus, Donald Trump probabil va critica regimul islamist de la Teheran…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a avut, vineri, o conversatie cu Rex Tillerson, in care i-a transmis secretarului american de Stat ca Iranul a respectat toate prevederile asumate prin semnarea acordului nuclear, relateaza site-ul agentiei Tass. Lavrov a mai precizat ca toti semnatarii…

- Marea Britanie nu va face speculatii despre ceea ce se va intampla daca Statele Unite ar decide sa se retraga din acordul nuclear cu Iranul, a declarat un purtator de cuvant al premierului Theresa May, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialul britanic a mai afirmat ca Guvernul de…

- Iranul avertizeaza Statele Unite cu o reactie "nimicitoare" in cazul in care Administratia Donald Trump va cataloga “Gardienii Revolutiei iraniene” drept "organizatie terorista". Regimul islamist de la Teheran a subliniat ca armata SUA va fi tratata precum reteaua terorista Stat Islamic. Presedintele…

- Mișcarea lui Donald Trump se leaga in principal de acordul nuclear cu Iranul. Președintele SUA a lasat sa se ințeleaga ca urmeaza sa fie facuta o schimbare importanta in cazul acordului cu țara din Orientul Mijlociu, existand incalcari grave. Totul ar putea fi un joc de-a șoarecele și pisica, pregatit…

- "Este o rușine ca Casa Alba a devenit un centru de îngrijire pentru adulți", a afirmat senatorul republican Bob Corker, dupa ce, duminica dimineața, a fost ținta unor mesaje depreciative pe Twitter ale președintelui american, Donald Trump, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Senatorul…

- In contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a criticat frecvent Teheranul din cauza activitatilor balistice, amenintand cu retragerea din Acordul atomic din 2015, diplomati iranieni le-au semnalat marilor puteri disponibilitatea de a negocia dimensiunile programului de inarmare cu rachete.…