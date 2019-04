Critical Mass – pledoarie pentru mersul pe bicicletă Oradenii sunt invitați luni, 22 aprilie, sa pedaleze pentru un stil de viața sanatos și pentru mai multa siguranța in traficul din Oradea. ProBikers organizeaza la aceasta data o traversare a Oradiei pe bicicleta și sarbatorirea Zilei Mondiale a Pamantului. Traseul parcurs va fi urmatorul: ora 18:00 intalnire in parcarea de la Piața Rogerius; ora 18:30 pornire din parcarea de la Piața Rogerius – str. Transilvaniei – B-dul Dacia – str. Republicii – B-dul Magheru – Podul „Dacia” – Piața Emanuil Gojdu – Gheorghe Costaforu- str. Horea – str.… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

