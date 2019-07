Stiri pe aceeasi tema

- Indragita actrița Rodica Popescu-Bitanescu a marturisit ca a urcat pe scena și atunci cand a trecut prin momente extrem de dureroase, cand persoane dragi ei s-au stins din viața. Marturisirea a fost facuta de celebra artista intr-un interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea Acces Direct, de la Antena…

- "Nu știu cand revine Simona, trebuie sa o intrebam pe ea, dar in toamna. Eu cred ca ma intorc, dar depinde de Simona Gherghe. Sa vedem, e discutabil", a spus Cristina Cioran pentru Libertatea.ro. Blondina intra in vacanța cu emisiunea in august și ar vrea sa mearga la sora ei, in Anglia, deoarece…

- Cristina Cioran este noua prezentatoare de la „Acces Direct”, dupa ce Simona Gherghe a intrat in concendiu de maternitate in urma cu cateva luni. Vedeta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cariera, dar și despre relația cu tatal ei. „Da, asta cu cantatul am regretat-o toata viata mea. Nu…

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe a surprins-o pe fetița ei intr-o ipostaza neașteptata. Aceasta a fotografiat-o imediat. Ana Georgia, fiica Simonei Gherghe a incercat sa se bage in landoul frațiorului ei mai mic. Vedeta de televiziune a surprins momentul inedit cu fiica sa, i-a facut o fotografie…

- O fi faptul ca a ajuns in locul Simonei Gherghe la emisiunea "Acces Direct" doar noroc pentru Cristina Cioran, sau e și rezultatul rugaciunilor ei? Actrița spune ca de mult viseaza la așa ceva și a invocat chiar ajutorul divin ca sa i se implineasca dorința. "Acum ma concentrez foarte tare pe TV. De…

- Mirela Vaida se afla in concediu de creștere a celui de-al treilea copil, insa producatorii TV au luat-o in calcul pentru diverse proiecte. Vedeta a fost la un pas de a reveni pe micul ecran, din toamna, la Antena 1, insa nu a fost și cu succes. Mirela Vaida este fanul emisiunii "Te cunosc de undeva!",…

- Cristina Cioran este dezamagita de comportamentul unora dintre cei care au animale de companie și care nu aduna murdaria de pe strada in urma acestora. Vedeta, care are și ea animal de companie, este de parere ca toți stapanii de animale care nu strang mizeria dupa aceștia ar trebui sa primeasca amenzi.…

- Vedeta de televiziune Cristina Cioran și-a spus parerea despre ipoteza sinuciderii in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Cristina Cioran, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, de la Antena 1, a precizat ca ea nu crede absolut deloc in varianta unei sinuciderii a designerului Razvan Ciobanu.…