Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei Juventus Torino, Cristiano Ronaldo, este asteptat la Madrid, marti, pentru a fi prezent la procesul in care este judecat pentru evaziune fiscala. Procurorii cer in cazul sau o sentinta de 23 de luni de inchisoare si o amenda.Portughezul ar urma sa pledeze vinovat, el ajungand…

- Cristiano Ronaldo trebuie sa se prezinte marti, 22 ianuarie, in fata judecatorului, care poate accepta intelegerea sau sa dea un verdict intre doi si cinci ani de inchisoare. Cel mai probabil, jucatorul va accepta plata sumei fraudate si o pedeapsa de doi ani de inchisoare cu suspendare. Scandalul…

- Procurorul general saudit a cerut joi pedeapsa cu moartea pentru cinci din cei unsprezece suspecti acuzati de uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, la deschiderea procesului lor in fata unei instante penale din Ri...

- Fotbalul din Spania a fost din nou la inalțime in 2018. Real Madrid a caștigat inca o Liga a Campionilor, Barcelona și-a continuat feroce dominația din La Liga, iar Leo Messi și Cristiano Ronaldo au scris noi pagini de istorie. ...

- Un tribunal din Madrid va judeca pe 21 ianuarie cazul lui Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), in care fotbalistul a acceptat o condamnare de doi ani de inchisoare cu suspendare si plata unei sume de 18,8 milioane euro, conform acordului incheiat cu procuratura si trezoreria spaniola, prin care a recunoscut…

- Mijlocașul croat Luka Modrici, 33 de ani, este Balonul de Aur 2018. Fotbalistul nascut de la Zadar, talent uriaș, are o poveste de viața impresionanta, cu lumini, dar și cu umbre scoase la iveala de investigațiile Football Leaks. Condamnat la inchisoare pentru evaziune fiscala in Spania, jucatorul Realului…

- Mijlocașul croat Luka Modrici, 33 de ani, este Balonul de Aur 2018. Fotbalistul nascut de la Zadar, talent uriaș, are o poveste de viața impresionanta, cu lumini, dar și cu umbre scoase la iveala de investigațiile Football Leaks. Condamnat la inchisoare pentru evaziune fiscala in Spania, jucatorul Realului…

- Atacantul galez al echipei Real Madrid, Gareth Bale, a fost amendat de fiscul spaniol cu suma de 337.000 de euro, pentru evaziune facuta prin intermediul cedarii drepturilor sale de imagine, in 2013, anul in care s-a transferat de la Tottenham in Spania.