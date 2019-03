Stiri pe aceeasi tema

- Matthew Lepre calatorește in intreaga lume, pentru a oferi cursuri de business, job care ii aduce un profit lunar de peste 100.000 de euro. Insa, din lipsa de timp, tanarul afacerist nu are iubita, timpul fiind un mare impediment. De Ziua indragostiților, iși cauta iubita …

- Incredibil, dar adevarat! Conducerea Antenei 1 a decis sa o concedieze pe Mirela Vaida. Vedetei i s-a retras de pe post emisiunea „Totul pentru dragoste la bine și la greu” și nu i s-a mai dat alta in loc, cum i se promisese. Iar contractul nu i-a fost innoit. Conform libertatea.ro , dupa 7 ani petrecuți…

- Disperat dupa ce si-a gasit masina serios avariata in parcare, un baimarean incearca sa dea de urma vinovatului sau a vinovatei cu ajutorul retelelor de socializare. Acesta a postat o fotografie cu autoturismul si un mesaj care a fost vazut in scurt timp de sute de internauti. “Masina a fost lovita…

- Gabriela Cristea este una dintre cele mai indragite prezentatoare de la noi. Frumoasa bruneta de la Antena Stars le ofera ori de cate ori are ocazia sfaturi concurentilor de la emisiunea "Te iubesc de nu te vezi". In editia de astazi insa, moderatoarea a abordat un subiect mai sensibil legat de femeile…

- Oana Matache este insarcinata pentru a doua oara, iar in aceasta primavara va aduce pe lume un baiețel. Artista are nevoie de ajutor, așa ca a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor ca a decis sa angajeze o bona pentru micuța Jessie. "Fetelor, mamelor, caut bona si…

- Un sofer roman de TIR a fost gasit de colegii lui de la firma fara suflare, in cabina camionului pe care il conducea. Patronul sau il cauta de trei zile. Totul s-a petrecut in parcarea Eichelberg, langa Ottendorf-Okrilla, din Germania.