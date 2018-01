Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a sarbatorit Craciunul ortodox pe rit vechi sambata seara, asistand la un serviciu religios intr-o biserica din Sankt Petersburg unde a fost botezat tatal sau, a anuntat Kremlinul, informeaza AFP. "Aceasta sarbatoare ofera fericire si speranta pentru milioane…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- Presedintele rus Vladimir Putin a catalogat joi drept "act terorist" explozia unei bombe artizanale, soldate cu 13 raniti, intr-un supermarket, la Sankt Petersburg. Explozia a avut loc miercuri seara. Intr-un comunicat public...

- Explozia care a avut loc aseara intr-un supermarket din Sankt Petersburg a fost comisa de un terorist. Declarația a fost facuta de președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Moscova, in cadrul unei ceremonii de decorare a militarilor care au luptat in Siria.

- Comisia Electorala din Rusia a respins oficial candidatura lui Alexei Navalnii, considerat principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidențiale din martie 2018, relateaza AP. Cu o zi in urma, acesta anunțase ca a strans numarul necesar de semnaturi. Comisia Electorala din Rusia a anunțat…

- Igor Dodon pleaca la Moscova. Acesta intreprinde o vizita de lucru de doua zile la invitatia presedintelui Federatiei Ruse, Vladimir Putin. In cadrul vizitei va participa la intilnirea neformala a liderilor statelor CSI. „sint planificate mai multe intrevederi de lucru, inclusiv cu Sanctitatea Sa Patriarhul…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Moscova a finalizat un acord cu Ankara pentru vanzarea de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru sfarsitul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Concret, contractul se afla acum in faza de implementare.…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Ministerul Afacerilor Externe a decis chemarea la Chisinau pentru consultari a ambasadorului Republicii Moldova în federația Rusa, Andrei Neguta, pe o durata nedeterminata. Ambasadorul este chemat la Chișinau „în legatura cu cazurile de harțuire și intimidare de catre autoritatile…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a multumit omologului sau american Donald Trump pentru informatiile oferite de CIA si care au ajutat la arestarea teroristilor care au planuit atacuri cu bomba in orasul Sankt Petersburg, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului, relateaza agentia Tass.

- CHIȘINAU, 14 dec — Sputnik, Octavian Racu. Jurnalistul și analistul politic, Ion Cristoiu, se întreaba în unul din articolele sale, de ce Klaus Iohannis nu este Vladimir Putin, facând o paralela între modul în care au fost organizate evenimentele festive din…

- Postarile presedintelui american Donald Trump pe contul personal de Twitter sunt percepute drept declaratii oficiale si citite de catre omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat marti purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Un…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- UPDATE: Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și-a anunțat intenția de a candida in alegerile prezidențiale din anul 2018. "Imi voi inainta candidatura pentru funcția de președinte al Federației Ruse", a declarat Putin in cadrul unei intalniri cu muncitorii uzinei GAZ. In cadrul unui…

- In cadrul unui eveniment tinut la Moscova, unde majoritatea participantilor erau tineri, Vladimir Putin a intrebat audienta daca il sustine sa candideze in alegerile prezidentiale din luna martie 2018. Participantii la eveniment au raspuns afirmativ si au inceput sa aplaude. "Inteleg ca aceasta…

- Ambasada Statelor Unite la Moscova a anuntat ca misiunile consulare din mai multe orase ruse vor relua interviurile in vederea eliberarii vizei de neimigrant, la mai bine de trei luni dupa ce au fost suspendate in cadrul unui conflict diplomatic intre Washington si Moscova, relateaza AFP, conform…

- Patriarhul Daniel se afla in Rusia, alaturi de capii altor biserici ortodoxe, la invitatia sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, in prima vizita de acest fel a unui patriarh roman dupa 1989. Intr-un discurs la sedinta solemna ce a marcat implinirea a 100 de ani de la restabilirea patriarhatului in Biserica…

- Preafericitul Daniel a fost primit, sâmbata, de Kirill, capul Bisericii Ruse. Daniel se afla în Rusia, alaturi de capii altor biserici ortodoxe, la invitația șefului Bisericii Ortodoxe Ruse, în prima vizita de acest fel a unui patriarh

- Presedintele rus Vladimir Putin a aparat "valorile traditionale" participand vineri la Sfantul Sinod Arhieresc al Patriarhiei Moscovei, o premiera pentru un presedinte rus, fapt ce demonstreaza legaturile stranse dintre Kremlin si Biserica Ortodoxa Rusa, relateaza AFP. Totul s-a intamplat cu o zi…

- Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre Duma de Stat, la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca agent strain in SUA. Oficiali din cadrul serviciilor de informatii…

- Institutiile media din alte tari sunt agenti straini, in Rusia. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a promulgat sambata, 25 noiembrie, proiectul de lege care va permite desemnarea institutiilor media din alte tari care activeaza in Rusia drept ”agenti straini”, informeaza Mediafax . Recent, proiectul…

- Proiect privind incadrarea institutiilor media din alte tari ca "agenti straini", aprobata in Rusia. Proiectul de lege a fost aprobat la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca…

- Instrucțiunile sunt cuprinse intr-un document detaliat, de șapte pagini, pe care Kremlinul l-ar fi expediat, luna trecuta, catre 45 de companii din sectorul energetic și al utilitaților. Tematic, accentul este pus pe scenarii ce vizeaza dezvoltarea de noi locuri de munca, realizari științifice și inalta…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american, Donald Trump, afirma intr-un comunicat comun ca au convenit sa continue eforturile comune de combatere a Stat Islamic in Siria pana la infrangerea completa a retelei teroriste, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei de stiri Reuters.…

- Vladimir Putin si Donald Trump au aprobat o declaratie comuna in privinta Siriei dupa o scurta consultare la summitul APEC din Vietnam, a declarat Dmitry Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, potrivit agentiilor de presa rusesti, citate de Reuters. Declaratia a fost pregatita special…

- Președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump au convenit, intr-o declarație comuna asupra Siriei, sa continue eforturile comune de combatere a statului islamic pana cand va fi infrant, conform unei informari emise sambata de Kremlin. Cei doi lideri și-au confirmat…

- Moscova a primit semnale contradictorii dinspre Statele Unite in privinta unei posibile intaniri dintre Vladimir Putin si Donald Trump in Vietnam, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov. Pesko a spus ca Putin se va intalni cu Trump in marja summitului APEC din Vietnam "intr-un…

- Moscova a primit semnale contradictorii dinspre Statele Unite in privinta unei posibile intaniri dintre Vladimir Putin si Donald Trump in Vietnam, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitry Peskov.

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…

- Rusia a marcat marti – fara stralucire – 100 de ani de la izbucnirea Revolutiei bolsevice din Octombrie, un seism politic major al secolului al XX-lea, in contextul in care Kremlinul se teme de o glorificare a schimbarii de regim prin forta, scrie AFP. Revolutia era sarbatorita cu mare pompa in perioada…

- Președintele american Donald Trump și omologul sau rus, Vladimir Putin ar urma sa aiba intrevedere pentru punerea in discuție a unor subiecte foarte importante, o intalnire care este incurajata și de liderii de la Kremlin.

- Posibilitatea unei intalniri intre presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau american Donald Trump cu prilejul summitului APEC in Vietnam in cursul acestei luni este in prezent discutata, a declarat Kremlinul vineri, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. Purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- Posibilitatea unei intalniri intre președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul sau american Donald Trump cu prilejul summitului APEC in Vietnam in cursul acestei luni este in prezent discutata, a declarat Kremlinul vineri, potrivit Reuters. Purtatorul de cuvânt al Kremlinului,…

- CHIȘINAU, 2 nov — Sputnik. Președintele cecen, Ramzan Kadîrov, s-a pronunțat pentru înhumarea trupului îmbalsamat al lui Vladimir Lenin, care este pastrat pâna la ora actuala în mausoleul din Piața Roșie de la Moscova. Este de menționat ca problema…

- Purtand la gat fotografii cu Vladimir Putin, Liviu Dragnea si patriarhii Kirill si Daniel, regizorul Alexandru Solomon a protestat, joi, pe Dealul Patriarhiei, fata de prezenta sefului Bisericii Ortodoxe Ruse la Bucuresti. Potrivit acestuia, protestul a fost totodata si un act artistic: dupa ce si-a…

- Liderul de opoziție din Rusia, Aleksei Navalnîi, s-a întâlnit duminica cu susținatorii sai din orașul Astrahan, dupa ce a fost eliberat din detenție la Moscova, scrie paginaderusia.ro Politicianul de 41 de ani a ispașit o pedeapsa de 20 de zile de închisoare…

- Cu mai putin de 5 luni inainte de alegerile prezidentiale din Rusia, cel mai vocal opozant al presedintelui Vladimir Putin isi face campanie, insa nu stie daca va putea candida. Este vorba despre tanarul Alexei Navalnii, care a fost de mai multe ori inchis pentru participare la proteste anti-Putin.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si omologul sau turc, Recep Tayyip Erdogan, au discutat telefonic, sâmbata, despre dezvoltarea cooperarii economice si despre situatia din Siria, a anuntat Kremlinul, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax. "În timpul unui…

- Vedeta tv si fiica a fostului primar din Sankt Petersburg, Ksenia Sobtchak si-a anuntat candidatura la alegerile prezidentiale din Rusia din martie 2018. Opozitia a denuntat un show de prost gust al Kremlinului. Ksenia, al carei tata, Anatoli Sobtchak, a fost mentorul politic al lui Vladimir Putin,…

- In urma cu cateva zile, Ksenia Sobciak, fiica fostului mentor politic al presedintelui Vladimir Putin pe vremea cand acesta lucra la primaria orasului Sankt-Petersburg, a fost invitata la Kremlin. Acum, ea a anuntat ca intentioneaza sa se inscrie in cursa pentru sefia Rusiei. Intr-un articol publicat…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat luni un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord in conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Rusia va emite propria moneda virtuala oficiala, „CryptoRubla”. Potrivit CoinTelegraph, declarația a fost facuta in cadrul unei intalniri cu ușile inchise care a avut loc la Moscova.