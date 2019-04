Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a incurajat companiile americane sa isi indrepte serios atenția catre companiile din Europa, și sa analizeze in amanunt oportunitațile de afaceri de pe continentul nostru.

- Dubai este adeseori numit „Disneyland pentru cei bogați”. La aeroport, cele trei saloane de clasa I ale companiei Emirates, perla aeronautica a Emiratelor Arabe Unite, nu dezamagesc. Fiecare este de marimea unui terminal, construit pentru a gazdui mii de pasageri. Dar în fiecare zi…

- La inceputul anului, Ford Europa a dezvaluit o serie de detalii despre planurile pe care le are pe termen scurt pentru operațiunile de pe Batranul Continent. Planurile vizeaza atat modelele de pasageri, cat și vehiculele comerciale și structura uzinelor pe care americanii le au pe continentul european.…

- RTB House, companie globala care ofera tehnologii de marketing de ultima generatie pentru brandurile de top din intreaga lume, ocupa locul 24 in sectiunea de tehnologie a topului Financial Times 1000: Companiile cu cea mai mare crestere Europa. RTB House a intrat in acest top pentru a doua oara consecutiv.…

- Echipa lui Mueller a afirmat la tribunal ca Manafort ar trebui sa fie condamnat la intre 235 si 292 de luni (19 ani si jumatate si 24 de ani si jumatate) pentru infractiuni financiare "serioase, de lunga durata". Manafort, in varsta de 69 de ani, ar putea fi vizat si de sanctiuni financiare…

- Departamentul american al Apararii pregateste retragerea trupelor din Siria inainte de sfarsitul lunii aprilie, afirma surse oficiale de la Washington citate de Wall Street Journal. Administratia Donald Trump nu a stabilit inca modalitati de protejare a partenerilor kurzi din Siria.…

- Norvegia, prima țara in care mașinile electrice și hibride au depașit in vanzari mașinile diesel și pe benzina, este și una din prioritațile acestui an pentru Tesla. Americanii se pregatesc sa inceapa livrarile lui Model 3 in Europa, iar Norvegia este poate cea mai importanta piața de desfacere pentru…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, care a participat la Forumul Economic de la Davos, din Elvetia, a declarat ca în privinta a numeroase probleme în Uniunea Europeana nu exista unanimitate de vederi, ca Europa trebuie sa adopte decizii rapide în ceea ce priveste unele probleme internationale…