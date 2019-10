Stiri pe aceeasi tema

- AU FOST SCENE ȘOCANTE, vineri, in comuna mehedințeana Garla Mare! Zeci de porci uciși și aruncați intr-o remorca, atomizoare improșcand dezinfectant și, mai ales, multe lacrimi ale celor care și-a pierdut animalele. Focarul de pesta porcina africana a fost confirmat intr-o exploatație ilegala de la…

- O familie din municipiul Targu Jiu aflata in zona unui focar de pesta porcina a lasat un biletel pe poarta casei pentru autoritatile venite sa extermine porcii: „Ce cautati se afla in lazi frigorifice“.

- Autoritatile din Prahova au luat decizia de "ucidere preventiva" a porcilor domestici din mai multe gospodarii din satele Olarii Vechi si Puchenii Mosneni, in incercarea de a limita raspandirea virusului care provoaca pesta porcina africana, in contextul in care tocmai au fost confiormate oficial inca sase…

- S-a confirmat pesta porcina africana la Gradina Zoologica Galati. 21 de porci vietnamezi si un porc mistret de la Gradina Zoo vor fi omorati. Deoarece virusul afecteaza doua porcii, Gradina Zoologica nu se va inchide. Prefectura Galati a convocat Comitetul pentru Situatii de Urgenta si au decis masurile…

- Epidemia de febra porcina africana se extinde in Balcani: Serbia a raportat primele cazuri depistate la sfarsitul lunii iulie. Porcii bolnavi au fost identificați in patru gospodarii de mici dimensiuni din jurul Belgradului.

- "Si inmultirea cazurilor reprezinta un exemplu convingator al faptului ca Bulgaria nu a facut prea mult pentru a evita aceasta situatie", a declarat Andriukaitis intr-un interviu acordat BNR.In trei districte din Bulgaria - Plevna, Razgrad si Ruse - este stare de urgenta din cauza pestei…

- Autoritatile bulgare au raportat astazi descoperirea unui focar de pesta porcina africana la o ferma de porci in apropiere de orasul Ruse, in nord-estul țarii. "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati", a declarat o purtatoare de cuvant de la Autoritatea sanitar…

- "Toti porcii de la aceasta ferma, aproximativ 17.000 de capete, vor fi eutanasiati" a declarat un purtator de cuvant de la Autoritatea sanitar veterinara din Bulgaria. Purtatoarea de cuvant a adaugat ca toti porcii crescuti in gospodariile amplasate in zona de carantina de 3 kilometri instituita…