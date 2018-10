Copilul e cuminte la şcoală, dar când vine acasă ... începe apocalipsa! Auzind ca invatatorul e multumit de „cumintenia" minunatului tau copil, iti vine sa te intrebi: "Oare vorbeste despre acelasi copil? Pentru ca al meu, atunci cand vine de la scoala, se dezlantuie, se razvrateste, alearga, sare, nu se poate opri sau din contra, are zile in care este foarte melancolic si pare ca nu are chef de nimic". Colapsul emotional de dupa scoala Multi copii experimenteaza acest "colaps emotional", aceasta perioada de "reechilibrare", de "detensionare" fireasca. Este o situatie pe care o experimenteaza multi copii. "Unii copii se razvratesc si sunt… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de cinci ani sufera de autism și nu poate sa vorbeasca, dar parinții lui, care au aflat abia dupa cateva luni prin ce trece fiul lor, spun ca este un copil liniștit care nu face probleme, scrie Belfast Live . Baiatul, cel mai mic dintre cei trei copii ai unei familii din Belfast, urmeaza o școala…

- A început școala și deja îți este dor de joaca din vacanța? Te așteptam duminica, în Iulius Parc, la ediția de toamna a Kiddy Festival. Ți-am pregatit activitați antrenante, jocuri ale copilariei, ateliere de creație și multe alte surprize.Distracția va fi la ea acasa,…

- Baiatul de 11 ani urcase in autobuzul greșit, iar mașina se indeparta din ce in ce mai mult de casa lui din Netherton, Liverpool. Pentru ca nu avea bani sau telefon mobil, copilul a inceput sa planga. Trei elevi care mergeau cu același autobuz au vazut ca baiatul plange și l-au intrebat ce s-a intamplat. Tom…

- Medicii le transmit parintilor ca, potrivit legii, nu sunt obligati sa le faca analize complete copiilor inainte de a-i trimite la scoala. Presedinta Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov, Sandra Alexiu, atrage atentia ca orice solicitare din partea unitatilor de invatamant in acest sens reprezinta…

- PERFECTIONARE…34 de profesori si specialisti in educatie din ONG-uri, o parte activand in cadrul centrulului ”Scoala dupa scoala” din comuna Pungesti, judetul Vaslui, au absolvit cursuri speciale de formare adaptate la nevoile actuale ale copiilor, prin editia 2017-2018 a programului strategic national…

- Incendiul izbucnit duminica dupa-amiaza la Scoala generala din satul tulcean Dorobantu a fost provocat, cel mai probabil, de jocul copiilor cu focul, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, Florentin Daciu, scrie Agerpres. Incendiul a distrus…

- Superstarul NBA LeBron James, noul component al echipei Los Angeles Lakers, a transmis un mesaj plin de sustinere copiilor din orasele defavorizate, cum este cel din Akron (Ohio), unde baschetbalistul si-a petrecut copilaria, informeaza cotidianul L'Equipe. In ciuda plecarii sale de la Cleveland…

- Drama copiilor ramași singuri acasa este infinita atunci cand nu au parinții langa ei, dar mai ales cand ajung sa fie cu totul in grija statului. In Romania, sunt aproape 900 de copii singuri acasa care ajung in centre de plasament și peste 500 la asistenți maternali. Pentru aproape 3.000 de copii singuri…