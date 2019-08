Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Manescu, l-a primit luni pe ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Mihai Gribincea, intrevedere in cadrul careia s-a pus accent pe realizarea proiectelor si programelor concrete convenite intre Bucuresti si Chisinau in sprijinul proceselor de reforma…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, s-a intalnit, luni, cu ambasadorul Suediei in Romania, Anneli Lindahl Kenny, context in care a fost exprimata dorinta de relansare a consultarilor bilaterale la nivel inalt.

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, l-a primit, vineri, pe ambasadorul Statului Israel la Bucuresti, David Saranga, cei doi oficiali discutand si despre o viitoare reuniune interguvernamentala romano-israeliana. "Ambele parti si-au exprimat satisfactia pentru nivelul excelent al relatiei…

- Ministrul Afacerilor Externe, Ramona-Nicole Manescu, a exprimat joi, intr-o discutie cu omologul turc, Mevlut Cavusoglu, angajamentul de a continua cooperarea cu Turcia, pe toate palierele, informeaza un comunicat transmis de MAE. Potrivit sursei citate, cu ocazia investirii in functie,…

- Potrivit unui comunicat al MAE transmis AGERPRES, la intalnire "au fost subliniate importanta participarii Romaniei, ca tara invitata, la Festivalul International Europalia, si oportunitatea oferita de aceasta participare de a prezenta in Belgia diverse aspecte, mai putin cunoscute, ale culturii…

- Modalitatile concrete de colaborare dintre Romania si Muntenegru in vederea extinderii cooperarii bilaterale in domeniul apararii s-au aflat printre subiectele discutate de secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Nicolae Nasta, la intalnirea cu presedintele…

- Prim ministrul Viorica Dancila a avut astazi, 6 iunie 2019, o intrevedere cu ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Romania, Andrew Noble.Intalnirea a evidentiat nivelul excelent al cooperarii strategice romano britanice, fiind trecute in revista in acest sens angajamentele…