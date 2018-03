Stiri pe aceeasi tema

- Biserica ortodoxa romana nu recunoaște incinerarea și nu dispune preoți pentru a sluji o slujba fireasca de inmormantare. Familia jurnalistului Andrei Gheorghe a adus din Rusia un preot care a oficiat slujba ortodoxa. Preotul Singurov Adrian, de la Biserica Rusa a facut cateva declarații pentru Antena…

- Celebrul jurnalist Andrei Gheorghe a fost condus astazi pe ultimul drum si a fost incinerat la Crematoriul uman Vitan, in cadrul unei ceremonii restranse. Intreg evenimentul nu a fost insa lipsit de controverse. Dupa ce Biserica Ortodoxa a anuntat ca nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau…

- A fost o zi neagra pentru rudele și apropiații lui Andrei Gheorghe. Cunoscutul jurnalist a fost incinerat in aceasta dimineața Crematoriul Vitan-Barzești din București. Dupa ce cunoscuții au parasit incaperea, a fost lansata o declarație care ar putea starni nemulțumiri in randul reprezentanților Bisericii…

- Biserica Ortodoxa, despre incinerarea lui Andrei Gheorghe: „Asezam trupul in mormant. Crezul nostru se incheie asa: Astept invierea mortilor. Trupul nu e o inchisoare a sufletului, un loc rau. Trupul si sufletul sunt create de Dumnezeu. Trupul nu este ceva rau, care trebuie distrus", a declarat preotul…

- Andrei Gheorghe a fost, astazi, incinerat, iar familia i-a respectat acestuia ultima dorinta. Chiar daca se stia ca in momentul in care va urma sa fie incinerat nu se va face nicio slujba religioasa, in cele din urma un preot a ajuns la Crematoriul Vitan Barzesti din Bucuresti.

- Primele declarații ale preotului care va oficia slujba de incinerare a lui Andrei Gheorghe. Acesta a ținut sa precizeze ca slujba va fi oficiata de preoții de la Biserica Ortodoxa Rusa, jurnalistul fiind nascut in Rusia. Dupa trei zile in care a fost ținut in frigiderul IML ”Mina Minovici”, trupul lui…

- Joi si vineri, trupul lui Andrei Gheorghe a fost depus la Galeria Mobiud din Capitala, urmand ca sambata sa fie incinerat la crematoriul Vitan Barzesti.Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire.…

- Trupul lui Andrei Gheorghe a fost ridicat de la IML și dus la crematoriu. Incinerarea va avea loc maine și ar fi costat 900 de lei. Trupul neinsuflețit al lui Andrei Gheorghe se afla in amfiteatrul crematoriului Vitan Barzești, insa numai apropiații jurnalistului pot veni sa iși ia ramas-bun de la acesta.…

- Trupul lui Andrei Gheorghe este depus la Galeria Mobiud din Capitala, urmand ca sambata la ora 10.00 sa fie incinerat la crematoriul Vitan Barzesti. Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire. Intr-o interventie…

- Trupul neinsuflețit al omului de radio și de televiziune va fi incinerat sambata, la ora 10.00, la crematoriul Vitan Barzești, fara slujba de inmormantare ori de pomenire, intrucat Biserica Ortodoxa nu este de acord cu aceasta practica, dar o respecta.

- Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire.Intr-o interventie in cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ca ”Biserica Ortodoxa Romana respecta intotdeauna…

- Trupul lui Andrei Gheorghe va fi incinerat sambata la ora 10.00 la crematoriul Vitan Barzesti. Intr-o interventie in cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ca "Biserica Ortodoxa Romana respecta intotdeauna «decizia fiecarui om», insa, in conformitate cu propriile…

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- Incinerarea cunoscutului realizator de emisiuni radio si TV, Andrei Gheorghe, readuce subiectul in centrul atentiei opiniei publice. Datele arata ca 0,42% dintre decedatii din Romania sunt incinerati.

- Andrei Gheorghe a fost, fara indoiala, un om cu inteligenta cu mult peste medie! Si tocmai acest lucru i-a adus mai multe antipatii decat simpatii. Jurnalistul citea zilnic, avea logica, spontaneitate, insa modul in care se exprima i-a adus o gramada de scandaluri. Andrei Gheorghe nu se dezminte nici…

- "Acum Biserica Ortodoxa respecta decizia fiecarui om. Biserica Ortodoxa are un mesaj, dar nu impune nimanui acest lucru. Biserica nu poate sa refuze dorinta acestui om, dar nu va participa. Invatatura bisericii ortodoxe refuza incinerarea. Niciun preot nu poate participa la un ceremonial de incinerare,…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina...

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Fiica lui Andrei Gheorghe a facut o gluma macabra, pe Facebook, cu câteva ore înainte sa afle de moartea tatalui ei vitreg. Katarina Dyer a postat pe contul de socializare mesajul: ”Touch the water. Share this post or your mother dies in her…

- Moartea lui Andrei Gheorghe a șocat pe toata lumea. Trecerea brusca in neființa a celebrului om de radio și de televiziune a lasat multe rani adanci. Cei care l-au cunoscut iși amintesc cu drag de el. Mihai Bobonete și-a adus aminte de prima lui apariție televizata, chiar in emisiunea lui Andrei Gheorghe,…

- In cazul morții omului de radio și televiziune Andrei Gheorghe oamenii legii au deschis un dosar de moarte suspecta. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in casa lui din orașul Voluntari, dupa ce un apel la 112 a semnalat prezența unei persoane decedate. Potrivit primelor cercetari ale anchetatorilor,…

- Andrei Gheorghe a fost implicat in mai multe scandaluri de-a lungul carierei sale. Fostul realizator de radio și televiziune, care a murit la varsta de 56 de ani, a fost urmarit penal pentru deținere de droguri, dar și cercetat pentru vatamare corporala din culpa. Citește și: Andrei Gheorghe a murit…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe a fost un prezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie. La aceasta ora, membrii familiei…

