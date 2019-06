Controversă privind data încheierii Ramadanului în Teritoriile palestiniene Pentru prima oara dupa mult timp palestinienii vor sarbatori Aid al-Fitr, festivalul ce marcheaza incheierea Ramadanului, luna de post si rugaciune a musulmanilor, cu o zi mai tarziu decat Arabia Saudita, decizie care a starnit controverse in Teritoriile palestiniene, transmite AFP.



"Marti este ultima zi a lunii binecuvantate a Ramadanului si miercuri este prima zi a Aid al-Fitr", a declarat Mohamed Hussein, marele muftiu al Ierusalimului si al Teritoriilor palestiniene, intr-o inregistrare video, in timp ce Curtea suprema saudita a fixat incheierea postului marti.



Demnitarii…

Sursa articol: agerpres.ro

