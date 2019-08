"Ma bucur ca unul dintre sectoarele de drum judetean cu cele mai serioase probleme va fi, in sfarsit, reabilitat. Este o artera de circulatie importanta pentru cetatenii judetului care parcurg zilnic acest drum, fie in interes de serviciu, fie in interes personal. Acest tronson de drum era intr-o stare puternica de degradare si este important ca vom reusi sa modernizam acest drum din fonduri europene, valoarea acestei investitii depasind capacitatile bugetului judetului', a declarat Peter Ferenc, presedintele Consiliului Judetean Mures.



Proiectul este coordonat de CJ Mures, in cadrul…