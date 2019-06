Stiri pe aceeasi tema

- In urma aparitiei in spatiul public a unei inregistrari video privind urmarirea de catre politistii rutieri a unei persoane care conducea o motocicleta, IPJ Constanta a comunicat urmatoarele: Politistii din cadrul Biroului Rutier Constanta l au identificat, in trafic, pe barbatul in cauza, in zona intersectiei…

- Oamenii legii i-au sanctionat contraventional pe soferii care nu au respectat regulile privind depasirea si semnificatia culorii rosii a semaforului electric, montat in zona podului Vulpea, de pe DN 2B.

- In data de 02.06.2019, ora 12.05 un barbat de 37 ani a condus un autoturism pe bd. Mamaia, pe banda numarul 1, dinspre str. Bucovinei catre bd. Tomis si ajungand la marcajul pietonal de la intersectia cu str. Mircea cel Batran a surprins si accidentat usor un minor de 15 ani, care s a angajat neregulamentar…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 23.05.2019 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 108.In consecinta, in lipsa agentului termic primar nu se poate asigura distributia apei calde de consum in perimetrul bulevardul…

- In data de 14.05.2019, politistii locali cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice au executat actiuni tematice pe linia depistarii si sanctionarii conducatorilor auto care nu respecta prevederile legale referitoare la transportul de persoane in regim de taxi si in regim de inchiriere.In…

- Primaria Municipiului Constanta, prin S.C. Confort Urban, a efectuat azi noapte marcaje rutiere pe strada Stefanita Voda, artera recent asfaltata. Au fost aplicate marcajele longitudinale si au fost trasate cele trei treceri pentru pietoni de la intersectia cu strada Soveja, cap de linie RATC si intersectia…

- Un barbat de 35 de ani s-a ales cu dosar penal pentru conducere a unui vehicul fara permis de conducere, fiind dus in fata instantei pentru avizarea cererii de extradare formulate de autoritatile din Marea Britanie, unde este suspectat de comiterea unei infractiuni.

- Un tanar din comuna Bosanci are dosar penal dupa ce s-a urcat la volan deși are dreptul de a conduce suspendat. Sambata, in jurul orei 14:30, o patrula din cadrul Poliției municipiului Suceava a identificat pe str. Mitropoliei un autoturism al carui conducator auto, la vederea autospecialei de poliție,…