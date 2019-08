Constanţa: Traficanţi de droguri prinşi în flagrant într-un club din Mamaia Doi barbati au fost prinsi in flagrant delict in timp ce ar fi incercat sa comercializeze droguri de risc si de mare risc in incinta unui club din statiunea Mamaia, informeaza un comunicat transmis joi de Inspectoratul Politiei Judetene Constanta. Conform sursei citate, cei doi barbati care incercau sa comercializeze droguri au fost depistati de politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Constanta, sub coordonarea procurorilor DIICOT Constanta, in noaptea de luni spre marti, in timp ce ar fi incercat sa comercializeze droguri de risc si de mare risc in incinta unui club de noapte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

