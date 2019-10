Consiliul Elevilor, un prim apel către viitorul Guvern: 'Ne aflăm într-o situație critică' Consiliul Elevilor face apel la cei care vor prelua guvernarea ca educația sa fie tratata drept prioritate zero și in practica, nu doar la nivel declarativ, adaugand ca tinerii vor ca decidenții sa tratateze sistemul de invațamant cu responsabilitate și sa-și asume o strategie coerenta. Ca urmare a moțiunii de cenzura adoptata saptamana trecuta, Consiliul Național al Elevilor face apel la „decidenții de la nivel central sa trateze cu responsabilitate educația, gandind și asumandu-și o strategie coerenta, valabila pe termen mediu și lung, care sa conduca treptat spre configurarea unui… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

