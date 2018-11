Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, va participa la conferinta de pace privind Libia de la Palermo (Italia), a anuntat agentia egipteana de presa Mena, aceasta fiind prima sa vizita in Italia de la disparitia studentului italian Giulio Regeni la Cairo in 2016, relateaza Reuters. …

- Seful Guvernului libian recunoscut de catre comunitatea internationala, Fayez al-Sarraj, a indemnat joi comunitatea internationala sa adopte ”o viziune comuna in dosarul libian”, cu ocazia unei conferinte ale carei lucrari se deschid luni la Palermo, in Italia, relateaza AFP, informeaza News.ro.Intr-un…

- Bilantul victimelor în urma furtunilor violente si a ploilor torentiale care lovesc Italia de mai multe zile a ajuns la 29 de morti. Cel putin 12 persoane au murit din cauza vremii severe în Sicilia, au anuntat, duminica, oficialii, citati de Reuters si AFP. …

- Cel putin 12 persoane au murit, in ultimele 24 de ore, in urma inundatiilor produse in apropierea orasului Palermo, pe Insula italiana Sicilia, afirma surse citate de postul RAI News. Noua persoane din doua familii au murit dupa ce o viitura a afectat o zona situata intre localitatile Altavilla Milicia…

- Ploile abubdente cazute in Sicilia, in ultimele zile au facut zeci de victime. Scafandrii angrenati in operatiunile de salvare din Sicilia au descoperit noua cadavre intr-o casa inundata, care proveneau din doua familii. Tatal, copiii si bunicii au fost gasiti intr-o casa din Casteldaccia, o localitate…

- ''Omul forte'' din estul libian, maresalul Khalifa Haftar, se afla luni in vizita la Roma pentru a pregati conferinta internationala privind Libia, prevazuta sa aiba loc la Palermo (Sicilia) in perioada 12-13 noiembrie, a anuntat biroul sefului guvernului italian, Giuseppe Conte,…

- Exista un angajament clar din partea Bruxelles-ului si a membrilor Uniunii Europene in ceea ce priveste extinderea, ceea ce este un indiciu clar ca in 2025 doua tari din Balcanii de Vest se vor alatura UE, Serbia fiind una dintre ele, a declarat fostul trimis al UE pentru Kosovo, Wolfgang Petritsch,…

- Facultatea de Litere – Departamentul de Limbi moderne pentru facultațile nefilologice din cadrul Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC) organizeaza, in perioada 20-21 septembrie, Conferința internaționala „Tendințe inovatoare in predarea limbajelor de specialitate in contextul instabilitații sociale…