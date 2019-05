Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului UDMR din Senat, Cseke Attila, susține ca Uniunea este deschisa la o discuție pe tema unei moțiuni de cenzura, fiind important ca textul sa faca referiri și la soluționarea problemelor comunitații maghiare, cum ar fi Cimitirul din Valea Uzului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Intrebat,…

- PNL cere demisia guvernului Vioricai Dancila Presedintele PNL, Ludovic Orban. Foto: Agerpres. Liberalii cer demisia guvernului social-democrat. Liderul formațiunii, Ludovic Orban, a declarat ca este pregatit sa introduca o moțiune de cenzura, daca va fi cazul. Președintele PNL,…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca decizia Uniunii de a nu mai susține guvernul Dancila ramane in vigoare. Totodata, Kelemen a spus ca, in cazul in care UDMR va fi invitata sa contribuie la textul unei moțiuni de cenzura, o va face. ”Saptamana trecuta, inainte de alegeri, dar nu are nicio…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca formatiunea pe care o conduce "va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate", in cazul in care se va face restructurarea Guvernului in Parlament. ”Premierul ar trebui sa decida daca restructureaza sau nu Guvernul, daca are argumente, se poate face,…

- "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred ca daca am votat o data Guvernul, primul Guvern Grindeanu, dupa aceea Tudose, o data Guvernul Dancila, a patra oara nu cred ca va fi cazul sa votam un Guvern, mai ales ca ei au majoritate. Vreau eu sa…

- Kelemen Hunor, presedintele UDMR, a declarat vineri ca in cazul in care se face restructurarea Guvernului prin Parlament, formatiunea pe care o conduce va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate si va incerca sa nu ii incurce nici pe cei din Opozitie. 'UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, vineri, ca decizia Uniunii este de a lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate, in cazul unei eventuale restructurari a Guvernului, care va presupune un vot in Parlament. "UDMR va lasa coalitia PSD-ALDE sa arate ca are majoritate. Noi nu am luat…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor spune, la RFI, ca, cel mai probabil, Uniunea nu va vota o noua lista a Executivului în cazul în care PSD-ALDE vor decide sa faca schimbarile din Cabinetul Dancila printr-o restructurare guvernamentala în Parlament. El spune ca UDMR îi va lasa pe cei…