Concediul de crestere a copilului: jumatate dintre parinti iau cei mai putin bani. Doar 1% incaseaza 8.500 de lei

- Romania a inregistrat 5 milioane de turiști in primele șase luni ale acestui an, cu 4,4% mai puțin fața de anul trecut, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistica (INS) și citate de Agerpres . Deși in luna iunie sosirile au crescut cu 8,3%, datele INS arata ca locurile de cazare…

- Ucigasul Larisei Chelaru, o fetita de doar 8 ani batjocorita si omorata in 2005, in Iasi, a fost eliberat, printr-o conjunctura legislativa favorabila. La fel ca si in cazul crimelor de la Caracal, „cazul Larisa” a socat opinia publica prin incompetenta de care au dat dovada anchetatorii. In timpul…

- Sunimprof Rottaprint, cea mai mare tipografie flexografica producatoare de etichete autoadezive și ambalaje flexibile din Romania, a inregistrat in prima jumatate a anului o cifra de afaceri de circa 11 milioane de euro, in creștere cu 7 procente fața de aceeași perioada a anului trecut. Pentru cea…

- In tara noastra, corectiile fizice sunt inca considerate o forma de educatie. Jumatate dintre parintii din Romania cred ca lovirea copilului este spre binele acestuia. In 2018, au fost raportate 15.000 de cazuri de violenta asupra copilului.

- Peste 43% dintre romani isi vor petrece concediul de vara in Romania, iar printre optiunile lor se numara statiunile de pe litoralul romanesc, in special, Mamaia, Costinesti, Eforie Nord si Vama Veche, potrivit unui studiu realizat de OLX Cazare si...

- Numarul de abonați la servicii TV a continuat sa creasca anul trecut, ajungandu-se la 7,64 de milioane de abonamente, in creștere cu 3% fața de anul anterior, arata datele publicate miercuri de arbitrul telecom (ANCOM). In aceeași perioada de referința, erau 22,7 milioane de utilizatori activi de telefonie…

- Revolut a analizat obiceiurile de economisire ale tinerilor din Romania si din alte tari europene in cadrul unui studiu desfasurat pe un esantion de peste 11.000 de respondenti, dintre care 3000 de romani. Datele rezultate releva faptul ca 47.57% dintre tinerii romani cu varsta cuprinsa intre 18 si…