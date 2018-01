Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au luat, joi, decizia de a impune sanctiuni impotriva a cinci companii iraniene, despre care Washingtonul sustine ca sunt controlate de o firma industriala implicata in dezvoltarea programului balistic al regimului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Departamentul de Stat al SUA a informat oficial ca a taiat ajutoarele acordate Pakistanului. Acestea vor putea fi acordate in continuare numai daca Islamabadul va lua masurile necesare pentru anihilarea talibanilor afgani si a retelei Haqqani. Purtatoarea de cuvant a Departamentului de Stat…

- Adjunctul ministrului rus de Externe Serghei Riabkov avertizeaza Statele Unite sa nu se amestece in afacerile interne ale Iranului, in contextul in care republica islamica este zguduita de proteste, si acuza Washingtonul ca vrea sa foloseasca aceste tulburari cu scopul de a submina

- Ministerul de Externe al Rusiei a criticat dur Statele Unite pentru sustinerea protestelor anti-guvernamentale din Iran, pozitie exprimata dupa ce ambasadorul Statelor Unite la ONU a promis ca administratia Trump va actiona pentru sustinerea acestora.

- Procesul de pace din Orientul Mijlociu a fost unul muribund ani in sir. Solutia cu doua state a fost considerata standardul de aur, acceptat pe plan international, Statele Unite jucand rolul de broker impartial. Declaratia lui Trump, urmata de un veto al SUA in Consiliului de Securitate si de votul…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Frig extrem in Statele Unite. Temperaturi au coborat mult sub 30 de grade, iar autoritatile au avertizat oamenii asupra pericolului de hipotermie si degeraturi. De asemenea, stratul de zapada a ajuns la 1,5 metri.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an, relateaza

- Statele Unite ale Americii au anuntat marti sanctiuni in privinta a doi oficiali nord-coreeni, pentru rolul acestora in dezvoltarea rachetelor balistice, cel mai recent pas intr-o campanie menita sa preseze Phenianul sa renunte la programele sale nuclear si balistic, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Noua tari - Statele Unite, Israelul, Guatemala, Honduras, Togo, Micronezia, Nauru, Palaos si Insulele Marshall - au votat "impotriva" acestui text, care raspunde unei initiative palestiniene. Un semn ca amenintarile si presiunile Washingtonului au contat, 35 de tari au decis sa se abtina, iar 21 nu…

- Statele Unite au prezentat, joi, un proiect de rezoluție care vizeaza întarirea sancțiunilor ONU împotriva Coreei de Nord. Proiectul ar urma sa fie supus la vot vineri, în Consiliul de Securitate al ONU, spun diplomații.

- Coreea de Nord a respins, marti, propunerile de a purta discutii cu SUA lansate de secreatarul american de Stat, Rex Tillerson, afirmand ca Phenianul nu are niciun interes sa renunte la programul sau nuclear, relateaza agentia Yonhap. Saptamana trecuta, Tillerson a afirmat ca Washingtonul…

- China a acuzat joi Statele Unite de amestec in afacerile sale interne si a avertizat in legatura cu eventuale vizite ale navelor militare americane in Taiwan, scenariu posibil dupa ce in aceasta saptamana presedintele american Donald Trump a promulgat bugetul pentru aparare al tarii sale pentru anul…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas nu il va primi in vizita pe vicepresedintele american Mike Pence, a anuntat sambata un consilier al lui Abbas, dupa decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. "Nu va avea loc nicio intalnire cu vicepresedintele…

- Statele Unite vor mentine o prezenta militara in Siria "atat timp cat este necesar", a indicat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al Pentagonului, Eric Pahon. "Vom mentine angajamentul nostru pe teren atat timp cat este necesar, pentru a ne sustine partenerii si a impiedica reintoarcerea gruparilor…

- Nikki Haley, ambasadorul american la ONU, a anunțat ca Washingtonul s-a retras de la negocierile privind un pact global voluntar pe tema imigratiei intrucat abordarea propusa “pur si simplu nu era compatibila cu suveranitatea SUA”, informeaza Reuters, citat de Mediafax . “Nici o tara nu a facut mai…

- "Astazi, misiunea americana de pe langa ONU l-a informat pe secretarul general ca Statele Unite iși incheie participarea lor la Pactul mondial privind migrația", indica un comunicat al reprezentanței diplomatice a SUA. In septembrie 2016, cei 193 de membri ai Adunarii Generale a ONU au adoptat…

- Statele Unite ale Americii cheama toate țarile sa taie legaturile diplomatice și comerciale cu Coreea de Nord, a declarat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, amenințand cu "distrugerea completa" a regimului nord-coreean "in caz de razboi", transmite AFP. …

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a cerut marți Uniunii Europene și Marii Britanii sa negocieze ''rapid'' și ''fara animozitate inutila'' asupra ieșirii Regatului Unit din blocul comunitar, relateaza AFP. ''Statele Unite doresc sa pastreze relația lor speciala și veche…

- Victor Ponta reacționeaza dupa mesajul transmis luni de Departamentul de Stat al SUA referitor la modificarile aduse legilor justiției. Fostul premier a lansat un atac dur la adresa lui Liviu Dragnea, despre care spune ca nu ar mai trebui sa fie președintele Camerei Deputaților. „Cat timp Liviu Dragnea…

- China ar putea deveni "putere hegemonica" daca Statele Unite ale Americii nu vor reusi sa blocheze in urmatorii ani planurile Beijingului de a continua dezvoltarea tehnologica si financiara, precum si extinderea infrastructurii, avertizeaza fostul consilier prezidential american Steve Bannon, potrivit…

- Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o întrevedere, luni, cu ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, informeaza Agerpres citând surse politice. Întâlnirea a avut loc la Palatul Parlamentului, în biroul președintelui Camerei Deputaților,…

- Canada anunța un posibil acord de liber-schimb Asia-Pacific fara Statele Unite, care s-au retras din proiect. În paralel, președintele american Donald Trump critica dur practicile, susține el, incorecte în comertul international. Guvernul canadian a acceptat "un cadru pentru…

- Rex Tillerson a mentionat la finalul lunii septembrie, in Beijing, ca Washingtonul vrea sa vada daca Phenianul este interesat de inceperea unui dialog.Afirmatiile lui Tillerson au fost facute cu ocazia unei vizite pe care secretarul american de Stat a efectuat-o in China. Citeste…

- Liderul Partidului Liberal Democrat din Rusia (LDPR), Vladimir Jirinovski, prezice o schimbare a modelului administrației publice din Statele Unite, transmite REGNUM, citat de NOI.md. Jirinovski este sigur ca SUA s-au indepartat de republica prezidențiala și se apropie de cea parlamentara, deoarece…

- Congresmeni americani și-au facut cunoscuta intenția de a se asigura ca Statele Unite respecta acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran și marile puteri, in pofida reținerilor președintelui Donald Trump in legatura cu acest pact, a declarat marți, la Washington, șefa diplomației europene Federica…

- Echiparea armatei japoneze cu armament american care va permite Tokyo sa distruga rachetele nord-coreene risca sa duca la un conflict nuclear, a declarat luni pentru RIA Novosti Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru afaceri internationale din Consiliul Federatiei (camera superioara a…

- Un raport climatic realizat pentru președintele Statelor Unite, Congresulamerican și publicul arata ca oamenii sunt de vina pentru incalzirea globala, care este o problema reala, scrie USA Today. Schimbarile climatice sunt reale și omul este vinovat pentru ele, este concluzia care rezulta din cel mai…

- Bombardiere americane s-au apropiat de teritoriul Coreei de Nord pentru a "ameninta si a santaja" Phenianul, sustine regimul Kim Jong-Un, conform unui comunicat difuzat de agentia oficiala de stiri, KCNA. "Schema nebuneasca a SUA de amenintari si santaj, care are rolul zdrobirii republicii…

- Donald Trump a cerut oprirea programului Loteria Vizelor Presedintele american Donald Trump a declarat, joi, ca autorul atacului din New York, uzbecul Sayfullo Saipov, ar trebui sa primeasca pedeapsa cu moartea, relateaza site-ul televiziunii CNN. De asemenea, presedintele SUA a cerut oprirea…

- Statele Unite sunt ”inamicul numarul unu” al Iranului, iar Teheranul nu va ceda niciodata presiunii Washingtonului in legatura cu acordul multinational in dosarul nuclear iranian, a avertizat joi, intr-un discurs televizat, liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, relateaza Reuters.Presedintele…

- Liderul suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, i-a propus președintelui rus Vladimir Putin, care a sosit la Teheran in data de 1 noiembrie, „sa izoleze Statele Unite ale Americii“. Conform propunerii lui Khamenei, Federația Rusa poate „atenua la zero“ sancțiunile SUA, „folosind tehnici, cum ar…

- ''Teroristii au venit in tara noastra prin asa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitatii', o frumusete a lui Chuck Schumer'', liderul democratilor din Senat, a scris Trump pe Twitter. ''Vreau un sistem pe baza de merit'', a punctat el mai departe. ''Luptam din greu pentru o imigratie bazata pe…

- Astfel, MApN a pus in dezbatere publica Legea pentru realizarea “Capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol” aferenta programului de inzestrare esential „Sistem de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM)”, care prevede atribuirea de catre Guvernul Romaniei Guvernului SUA a contractelor de stat…

- SUA ar trebui sa se comporte ca și cum regimul nord-coreean ar fi 'pe punctul' de a obține o racheta nucleara capabila sa loveasca ținte americane și sa acționeze in așa fel incat sa impiedice acest lucru, a declarat joi directorul CIA, Mike Pompeo, citat de AFP. Într-o conferința…

- Rusia va raspunde imediat și simetric daca Statele Unite ale Americii se vor retrage din Tratatul privind forțele nucleare cu raza medie de acțiune (INF), a declarat joi președintele Vladimir Putin, cu prilejul unei reuniuni a experților 'Clubului Valdai', desfașurata la Soci, transmite Reuters.…

- Un oficial nord-coreean a reafirmat luni angajamentul Phenianului fata de dezvoltarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu raza lunga de actiune care sa ajunga ”de-a lungul Coastei de Est a teritoriului american” si a subliniat ca aceasta tara paria nu este interesata de diplomatia…

- Un oficial nord-coreean a reafirmat luni angajamentul Phenianului fata de dezvoltarea unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) cu raza lunga de actiune care sa ajunga ”de-a lungul Coastei de Est a teritoriului american” si a subliniat ca aceasta tara paria nu este interesata de diplomatia cu…

- Șeful diplomației americane a insistat ca Donald Trump vrea sa rezolve dosarul nord-coreean prin diplomație. Rex Tillerson a afirmat insa ca „aceste eforturi diplomatice vor continua pana va cadea prima bomba”, relateaza BBC News și Reuters. Luna trecuta, Donald Trump i-a transmis secretarului de stat…

- Pentagonul nu intentioneaza sa creasca volumul arsenalului nuclear american, relateaza The Associated Press, dar se confrunta cu dificultati in sustinerea fortei nucleare actuale, veche de de zeci de ani. Arsenalul nuclear american este departe de a se afla in ”stare perfecta”, asa cum declara Trump…

- EXCLUSIV Se muta sediul RAR Cluj Sediul Registrului Auto Roman (R.A.R) Cluj se muta incepand de luni, 16 octombrie 2017, din Floresti la intrarea in Gilau. "Vor functiona 3 linii de verificare; pâna acuma functiona cam una si jumate. Este o locatatie provizorie pentru ca pe vechiul amplasament…

- Un europarlamentar anunța: ”Pica sigur premierul” Europarlamentarul Catalin Ivan a afirmat, joi, ca premierul va cadea indiferent de deznodamantul sedintei CExN al PSD. Ivan mai spune ca fie va demisiona Mihai Tudose, fie Sevil Shhaideh, pe care o socoteste ”premierul real”. "În seara…

- Israelul a decis, joi seara, retragerea din Organizatia Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Cultura (UNESCO), intr-o actiune de solidaritate cu Statele Unite, informeaza cotidianul Haaretz si site-ul Ynetnews.com. Premierul Benjamin Netanyahu a ordonat Ministerului israelian de…

- ''O spun foarte clar: ambasadorul (american John Bass) de aici este cel care se afla la originea'' tensiunilor, a spus șeful statului turc. ''Este inacceptabil ca Statele Unite sa sacrifice un partener strategic precum Turcia, totul de dragul unui ambasador obraznic'', a adaugat Erdogan intr-un…

- Desfașurarea de lansatoare de rachete americane în România este o amenințare la adresa securitații Rusiei, a declarat Gheorghi Borisenko, șeful Departamentului America de Nord din Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, transmite RIA „Novosti“. Borisenko a…

- Ambasadorul Statelor Unite in Ankara a sugerat ca unii oficiali turci ar incerca sa „perturbe” cooperarea dintre cele doua tari, dupa ce arestarea unui angajat al ambasadei Statelor Unite a dat nastere unei dispute diplomatice.

- Corpul Gardienilor Revoluției, trupele de elita iraniene, a avertizat duminica Statele Unite ca bazele și militarii desfasurati în Orientul Mijlociu vor fi în pericol în cazul în care Washingtonul impune noi sancțiuni Iranului.

- Kremlinul a denuntat vineri "presiunea fara precedent" asupra mass-mediei ruse in Statele Unite, amenintand cu represalii in cazul unor noi imixtiuni in activitatile lor, dupa ce Washingtonul le-a cerut sa dea socoteala in legatura cu relatiile lor cu statul rus, relateaza AFP. Citește și: Ministrul…