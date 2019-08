Comisarul ONU pentru refugiați cere suplimentarea ajutorului umanitar în Venezuela Înaltul Comisar al ONU pentru refugiati, Filippo Grandi a pledat duminica pentru suplimentarea ajutorului umanitar acordat refugiaților venezueleni care ajung în țarile din apropierea Venezuelei, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de Mediafax. Grandi a informat ca intenționeaza sa viziteze orașul Pacaraima, aflat la frontiera Braziliei, însa autoritațile l-au sfatuit sa își anuleze vizita din cauza protestelor declanșate din cauza fluxului de refugiați venezueleni care ajung în Brazilia.



Biroul Înaltului Comisar ONU pentru Refugiaț (UNHCR) estimeaza…

Sursa articol: hotnews.ro

