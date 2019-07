Colaborare inedita: Horia Brenciu lanseaza impreuna cu JO „Ochelari de soare”

Stiri pe aceeasi tema

- Vescan lanseaza piesa-imn a acestei veri, „Pierde Tot Anu'”, in colaborare cu Noaptea Tarziu. Ești student sau ți-e dor de anii de studenție? Vibe-ul videoclipului și versurile piesei cu siguranța te vor face sa te regasești in ele. Piesa face parte din albumul lui Vescan ce urmeaza sa fie lansat in…

- „The First One” este piesa pentru care Astrid S a lucrat impreuna cu o intreaga echipa, inclusiv cu Jason Gill (Bebe Rexha, Zara Larsson), Justin Tranter (Ariana Grande, Lady Gaga) și Amy Allen (Selena Gomez, Shawn Mendes), piesa ce va fi inclusa pe noul album al artistei, a carui lansare va avea loc…

- "Buna seara, prieteni" e salutul care l-a consacrat. A venit in platoul Observatorului și ne-a vorbit despre proiectele pe care le are in cariera muzicala. Cristi Minculescu se reinventeaza și a incercat o colaborare cu Pacha Man, iar fanii se intreaba cum e imbinarea asta de rock si hip-hop, raggae?

- Dupa succesul single-ului de debut, “Parinții”, piesa difuzata la posturile de radio din Republica Moldova, Nicole Teodor, tanara interpreta din localitatea Corjova, r-nul Criuleni, scoate la lumina o alta piesa, “Gand de Dor”, o balada frumoasa de dragoste in stil pop – rock, versurile și muzica aparținandu-i…

- In prag de vara, Cleopatra Stratan lanseaza o noua piesa, „dulce” si cu „vino-ncoace” – Chocolata. Cu versuri in limba romana si spaniola, piesa este compusa de Claudia Suteu si produsa in studiourile Famous Production. „Piesa #Chocolata este una din piesele mele preferate. Are refrenul in spaniola,…

- Carla’s Dreams a lansat o noua piesa din seria “Nocturn” care se numește “Dependent” și este in colaborare cu Deliric. “Inca una pentru voi pana pe 18 mai! De data aceasta, cu un male artist! Deliric! Il respectam mult de tot și ne bucuram ca am reușit sa facem impreuna ceva așa… personal. Așadar! “Carla’s…

- Cu siguranța va era dor de o noua colaborare Two și Sandra N, dupa ce melodiile lor au strans milioane de vizualizari. Cei 3 și-au unit forțele pentru a crea “Noi amintiri” pe note muzicale. Noul single “Noi amintiri” este despre speranța care ramane in suflet dupa orice desparțire. Piesa este un indemn…

- Cu un CV impresionant, cu zeci de activitati muzicale, cursuri de muzica si experienta ca Vocal Coach in cadrul scolii Crina Mardare Music Experience, Raluca Leoaca lanseaza acum single-ul si videoclipul „Rolul secundar”. Piesa este compusa de catre Synthetic Music, iar videoclipul a fost regizat de…