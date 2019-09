Codrin Ștefănescu: Birchall nu vorbește în numele PSD. Agenda ei nu are legătură cu cea a partidului Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat ca ministrul Justiției Ana Birchall nu vorbește în numele PSD, precizând ca aceasta are o alta agenda decât cea a partidului, scrie Mediafax.



&"Sa știți ca doamna Birchall de la jusțitie nu vorbește în numele PSD! Agenda ei de lucru nu are nicio legatura cu cea a partidului. Și nici cu voturile a milioane de români care înca mai spera ca PSD sa faca dreptate! Și sper ca toata lumea sa înțeleaga asta!&", a scris Codrin Ștefanescu, marți, pe Facebook.



