Stiri pe aceeasi tema

- A fost scandal monstru, vineri seara, la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, intre doi lideri PSD. Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, și Aurelian Badulescu, viceprimar al Bucureștiului, tot din partea PSD, s-au contrat violent. Totul a plecat de la convocarea consilierilor…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat vineri ca mai multi consilieri municipali social-democrati au anuntat-o ca au fost chemati la sediul PSD, pentru a li se cere sa nu ii mai sustina proiectele in cadrul Consiliului General al Capitalei si sa se delimiteze de ea. Conform lui Firea, ei au…

- "Am informatii certe ca la sediul central al PSD din Soseaua Kiseleff se pune la cale un plan de sabotare a mea in calitate de Primar General al Capitalei, prin intoarcerea impotriva mea a consilierilor generali PSD. Concret, domnul Codrin Stefanescu, fost secretar general adjunct al PSD, in total…

- ”Ma gandesc daca este bine sa spun, dar conform stilului, sigur ce voi spune va nemulțumi ambele tabere. Ce știm sigur pana la momentul de fața? Trei propoziții am de zis. Propoziția numarul 1: PSD, fara Gabriela Firea candidat, nu va mai caștiga fotoliul de primar general. Propoziția numarul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca in PSD se pune la cale sabotarea ei in Consiliul General al Capitalei. Ea arata ca Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali la el și le cere sa o tradeze.”Am informații certe ca la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff…

- Primarul general al Capitalei susține ca Codrin Ștefanescu ii cheama pe consilierii generali și le cere sa o tradeze. „Am informații certe ca la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff se pune la cale un plan de sabotare a mea in calitate de Primar General al Capitalei, prin intoarcerea…

- Traian Basescu raspunde dur la acuzațiile facute, ieri, de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind o alianța intre PMP și Liviu Dragnea, pentru sabotarea proiectelor capitalei.„Doamna” din Voluntari si „Topul” din Teleorman „Doamna” din Voluntari s-a suparat pentru ca cei 4 consilieri…

- Aurelian Badulescu – viceprimarul general al Capitalei din partea PSD ii ia apararea Gabrielei Firea in scandalul care cutremura PSD și il ataca extrem de dur pe Codrin Ștefanescu."Eu pot sa va spun un singur lucru: domnul Codrin Ștefanescu nu a participat, din prima zi și pana in ultima zi,…