COD ROŞU emis de ANM pentru zona de munte, risc ridicat de avalanşe Evolutia vremii in intervalul 12.01.2019 ora 20 – 13.01.2019 ora 20: Vremea va fi inchisa, iar cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse in Carpații Occidentali și in nordul celor Orientali, unde izolat și cantitațile pot fi mai insemnate cantitativ, și local in rest, va ninge. Stratul de zapada, va crește ușor, și va depași local 5 cm in Carpații Occidentali și in nordul celor Orientali. Vantul va sufla moderat, cu intensificari care la rafala vor atinge viteze de 60-80 km/h, temporar viscolind sau spulberand zapada, iar pe creste de 90-100 km/h. Local se va semnala ceața… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Documente atasate: Harta riscului de avalansa Evoluția vremii in ultimele 24 de ore Vremea a fost in general inchisa și apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros și a nins pe arii extinse, mai ales in a doua parte a intervalului. Grosimea stratului de zapada a…

- N.D. In noaptea de miercuri spre joi a nins, in Ploiesti, pentru prima data in noul an. La primele ore ale diminetii de ieri, stratul de zapada nu era foarte mare – la ora 8,00 era de 2 cm – cat sa acopere, cu un strat subtire, trotuarele si spatiile verzi, fara insa sa genereze probleme conducatorilor…

- Documente atasate: Zonele cu risc ridicat de avalansa Starea stratului de zapada In ultimele 24 ore vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros și pe arii extinse a nins, in general slab. Vantul a suflat in general moderat, cu rafale de 50-60 km/h in majoritatea masivelor,…

- Documente atasate: Alerta de avalansa Evolutia vremii: Intervalul 25.12.2016 ora 20 – 26.12.2017 ora 20 Vremea va fi in general inchisa. Cerul va fi mai mult noros și pe arii extinse va ninge. Stratul de zapada nou depus nu va depași 10 cm. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari…

- Documente atasate: Risc de avalansa Evolutia vremii: Intervalul 20.12.2016 ora 20 – 21.12.2017 ora 20: Vremea va fi apropiata de normalul termic al acestei perioade. Cerul va fi variabil, temporar noros. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari locale, mai ales pe creste, unde izolat…

- Fenomene meteo periculoase in urmatoarele ore. ANM a emis un nou COD ROSU. Vezi ce zone sunt afectate ANM a mentinut nivelul ridicat de alerta de avalansa in masivele din Bucegi si Fagaras, unde stratul de zapada depaseste 1m. In ultimele 24 ore vremea s-a ameliorat din punct de vedere al precipitațiilor.…

- Documente atasate: Alerta de avalanse In ultimele 24 ore vremea s-a ameliorat din punct de vedere al precipitațiilor. Cerul a fost mai mult noros, devenind variabil la sfarșitul intervalului și doar izolat a mai nins slab. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari izolate. Local s-a…

- Documente atasate: Alerta de avalansa Intervalul 16.12.2016 ora 20 – 17.12.2017 ora 20: Vremea se menine inchisa. Cerul va fi noros și va continua sa ninga in intrega zona montana. Trecator la altitudini mai mici de 1500 metri precipitațiile pot fi și mixte, favorizand depunerea de polei.…