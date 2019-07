Circuit de vară, în inima României Cei care nu si-au planificat din timp vacanta sau care au o saptamana la dispozitie, pentru inca o excursie in tara se pot bucura de un circuit in inima Romaniei, intre Sibiu si Brasov. Cu aer curat, pei... Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

