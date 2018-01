Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a lansat, ieri, un nou apel dur la adresa Parlamentului Romaniei in legatura cu modificarea Legilor justitiei si a Codurilor penale. Presedintele si prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si Frans Timmermans, au facut publica o declaratie comuna in care avertizeaza…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, ca pozitia venita miercuri, de la Comisia Europeana, arata ca premierul desemnat, Viorica Dancila, a mintit public atunci cand a afirmat ca prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, sustine modificarile…

- Cele trei legi ale justitiei adoptate de Parlament – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii – au fost traduse in limba engleza si ar urma sa fie trimise ambasadelor, dar…

- Prim-ministrul Mihai Tudose se va intalni miercuri, la ora 11,00, la Palatul Victoria, cu reprezentantii a 43 de organizatii civice, active in protestele de strada, care au cerut o discutie privind legile Justitiei si modificarile la codurile penale. Mihai Tudose a anuntat, sambata, ca accepta intalnirea…

- "Va multumesc pentru urari. De asemenea, va doresc si dumneavoastra numai ganduri bune. Legat de o posibila intalnire in perioada 27-30 decembrie, vreau sa va transmit ca sunt deschis la dialog. In acest sens, va propun data de 27 decembrie. Sunt convins ca putem comunica eficient in beneficiul Romaniei…

- Circa 100 de oameni s-au adunat sambata seara, 23 decembrie, la Monumentul Memorandistilor din centrul Clujului. Acesti au adus pancarte pe care scrie ”E clar! PSD distruge Romania!” si ”UDMR, tot ciuma rosie!”.

- Potrivit lui Cristi Danilet, in toata tara se discuta despre adoptarea unor forme de protest impotriva modificarilor aduse Legilor justitiei de catre parlamentari. „Daca dezbaterile din parlament decurg in aceeasi forma, putem ajunge pana la o blocare a activitatii instantelor si la judecarea doar…

- Cristi Danilet, judecator la Tribunalul Cluj, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii, a declarat in direct la Europa FM ca luni, 18 decembrie, intre orele 12.00 si 13.00, magistratii din judetele Salaj, Maramures, Cluj si Bistrita vor iesi in strada,in fata tribunalelor, imbracati in roba.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, intrebat fiind de modificarile la legile justitiei, ca acestea sunt facute la mare viteza si si-a aratat inca de la inceput scepticismul in privinta acestora. "Din capul locului mi-am exprimat scepticismul in privinta acestor modificari…

- Nu numai Liviu Dragnea are soarta pecetluita. Din punct de vedere politic. Și Ludovic Orban face o greșeala care îi poate fi fatala. Prin care PNL rateaza o mare oportunitate. Coborârea lui în strada înseamna sfârșitul legitimitații protestelor și lipsește principalul partid…

- Fostul premier Dacian Cioloș, a declarat, duminica seara, fiind prezent la protestul din Piața Victoriei, ca in Parlament se continua "masacrarea legilor justiției", iar fostul ministrul al Muncii, Dragoș Pislaru, și el alaturi de manifestanți, a punctat faptul ca modificarile aduse legilor…

- Dacian Ciolos, alaturi de liderii PNL si USR ies impreuna sa protesteze in strada fata de modificarile aduse la legile Justitiei de catre PSD si ALDE. La miting si-au anuntat participarea si o serie de organizatii neguvernamentale.

- Fostul premier Dacian Ciolos, alaturi de liderii PNL si USR, au anuntat ca vor iesi impreuna sa protesteze in strada fata de modificarile aduse la legile Justitiei de catre PSD si ALDE. La un an de la castigarea alegerilor din 2016 de catre PSD, Ciolos a subliniat ca nu crede ca reprezentantii acestui…

- Marton a facut aceste declaratii in debutul sedintei Comisiei spreciale pentru Legile justitiei, reunite joi dimineata pentru a continua dezbaterile la Legea 304/2004 privind organizarea judiciara. El le-a cerut celor din opozitie sa nu fie duplicitari in mesajele pe care le dau pentru ca,…

- Președinții Camerei Deputaților și Senatului, Liviu Dragnea (PSD) și Calin Popescu Tariceanu (ALDE), au publicat marți un comunicat de presa comun in care afirma ca „Parlamentul Romaniei a luat act cu neplacuta surprindere de comunicatul emis in data de 27 noiembrie 2017 de catre Departamentul de Stat…

- Inca o data celebra zicala ”hotul striga hotii” este perfect aplicabila in cazul deputatului clujean Steluta Gustica Cataniciu. Dupa traseul ei politic indoielnic, subordonata lui Tariceanu le da o lovitura si magistratilor, obligandu-i pe acestia sa se abtina ”de la defaimarea” puterilor statului.…

- Fostul premier Dacian Ciolos a protestat, duminica, in strada, alaturi de peste 15.000 de oameni in Bucuresti. UPDATE 20.57: Dacian Ciolos a iesit in strada, asa cum a anuntat anterior pe Facebook ”Noi ne razboim pe legile justitiei, sunt cativa lideri politici care au probleme cu justitia si vad ca…

- Liderul ONG-ului Platforma Romania 100, Dacian Cioloș, anunța ca duminica va participa la protestele de strada, cerand coaliției PSD-ALDE sa renunțe la proiectul de modificare a legilor justiției. „Pachetul de modificare a legilor justiției trebuie retras complet din Parlament. Orice modificare ar trebui…

- Fostul premier Dacian Ciolos scrie sambata, intr-o postare pe Facebook, ca liderii coalitiei de guvernare PSD-ALDE au interese directe in modul in care justitia isi face treaba, astfel ca, indiferent ce tactica ar adopta in dezbaterile si votarea modificarilor propuse la legile justitiei, acestia nu…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca abrogarea prevederii potrivit careia putea refuza o singura data numirea magistratilor este o incercare nepotrivita, precizand ca aceasta nu va ramane asa. 1 0 0 0 0 0 "Este o incercare nepotrivita si nu va ramane asa. (...) Am…

- Reacția ministrului Justiției, Tudorel Toader, la raportul Comisiei Europene privind starea justiției din Romania a fost criticata dur de jurnalistul și scriitorul Cristian Tudor Popescu.„Raportul e public, orice cetațean poate sa-l citeasca și sa-și faca propria parere. Eu mi-am facut-o,…

- Presedintele Klaus Iohannis a facut cateva comentarii vineri, la sosirea la Summit-ul Social de la Goteborg, Suedia. Iohannis a raspuns catorva intrebari ale jurnalistilor care il asteptau la intrare. Intrebat de declaratiile premierului Mihai Tudose, potrivit caruia nu e nicio problema cresterea…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Progresele României de a îndeplini recomandarile din cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV) în domeniul justiției sunt afectate de situatia politica, mentioneaza raportul Comisiei Europene, dat ieri publicitatii. În document sunt invocate, printre altele, scandalurile…

- Fostul premier Dacian Ciolos considera ca, in raportul privind MCV, este foarte clar exprimata intentia Comisiei Europene de a pune capat acestui mecanism inainte de inceperea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE, ”doar daca Romania demonstreaza ca statul de drept si independenta justitiei sunt respectate”.

- Proteste fata de OUG de modificare a Codului Fiscal, precum si fata de proiectele de modificare a legilor justitiei au loc duminica seara, atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara. In Bucuresti, oamenii au inceput sa se adune in fata Guvernului, la ora 18.00, dupa care au plecat in mars…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a declarat, miercuri, la Arad, ca “ingrijorarile profunde” ale Guvernului american cu privire la propunerile de modificare a legilor justitiei nu s-au schimbat, scrie News.ro. In ceea ce priveste modificarea Codului Fiscal, acesta a ...

- Protestele au continuat si astazi chiar in timpul sedintei de Guvern in care a fost aprobata ordonanta privind modificarea Codului Fiscal. Atat in Bucuresti, cat si in mai multe orase din tara oamenii au iesit in strada nemultumiti de faptul ca, spune ei, odata cu trecerea contributiilor la angajat…

- "Suntem categoric impotriva procedurii de urgența și nu ințelegem de ce niște legi care reglementeaza activitatea Consiliului Superior al Magistraturii, organizarea judiciara, statutul procurorilor și judecatorilor, sa fie dezbatute in procedura de urgența. (...) Creeaza un semn de intrebare legat…