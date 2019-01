Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, intr-o emisiune la B1 TV, ca atitudinea UDMR este contrara sondajelor de opinie potrivit carora doar 4 la suta din electoratul maghiar are incredere in presedintele PSD, Liviu Dragnea. „Lucrurile sunt clare, UDMR nu poate sa induca opinia publica in eroare,…

- Liderul PMP, Eugen Tomac, a apreciat duminica, pe Facebook, dupa discursul liderului PSD Liviu Dragnea de la Consiliul Național PSD, ca acesta ar suferi de paranoia.„Paranoicul de la Gratia. Pe de o parte nonconflictuala Vasilica cere unitate in cele sase luni. Pe alta parte banditul de la…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, intr-o postare pe Facebook, faptul ca, daca ar fi fost el cel ales presedinte in 2014, nu ar fi desemnat-o pe Viorica Dancila premier, nu l-ar fi lasat pe Liviu Dragnea sa ocupe functia de presedinte al Camerei Deputatilor si nu ar fi numit-o pe Ecaterina Andronescu,…

- La ministerul pentru Afaceri Europene, Winzer coordoneaza activitatea Biroului Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii (SUERD), Biroului Brexit, Serviciului Organizare și Managementul Sistemului Național de Afaceri Europene și Directiei Strategia Europa 2020. Tanarul Winzer este un personaj…

- In aceste zile, in Romania se vorbește din nou de Colectiv, dupa ce, timp de aproape un an de zile, viața a mers inainte cu proteste, justiție, placuțe de inmatriculare anti PSD și scandaluri despre Liviu Dragnea. Starea bolnava a sistemului de sanatate este din nou in centrul atenției, dupa…

- Este 30 octombrie si sunt din nou in spital, asa cum sunt de trei ani incoace. Nu ma plang. Se putea si mai rau. As fi putut fi in mormant. In aceste zile, in Romania se vorbeste din nou de Colectiv, dupa ce, timp de aproape un an de zile, viata a mers inainte cu proteste, justitie, placute de inmatriculare…

- Iata cum comenteaza, Adrian Nastase, pe pagina sa oficiala de Facebook, situatia politica a momentului si care sunt, in opinia sa, variantele de urmat: "De-a lungul anilor petrecuti in politica, eu am considerat ca nu poti sa gestionezi eficient mai mult de trei crize in acelasi timp. Nu stiu…