Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special american Robert Mueller și-a încheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei în alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc în 2016, relateaza site-ul postului CNN citat de Mediafax.Raportul elaborat de echipa lui Mueller a fost trimit procurorului…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a incheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc in 2016, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al alegerilor…

- Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, a fost condamnat miercuri la 43 de luni de inchisoare suplimentare pentru doua acuzatii de conspiratie, la care a pledat vinovat in septembrie anul trecut, transmit Reuters si dpa.Manafort primise joi o pedeapsa de 47 de…

- Partidul Democrat american a depus un proiect de lege prin care cere ca raportul procurorului Robert Mueller cu privire la ”ancheta rusa” sa fe facut public si ca elemente de proba sa fie comunicate Congresului, relateaza Reuters prelutata de news.ro.Aceasta initiativa a democratilor, in Camera…

- Intr-un document trimis instantei competente, echipa procurorului special Robert Mueller a indicat ca este de acord cu evaluarea Ministerului Justitiei potrivit careia Manafort ar trebui sa fie condamnat la o pedeapsa cuprinsa intre ''235 si 293 de luni''. La aceasta pedeapsa se pot adauga…

- Sarah Sanders, secretarul de presa al Casei Albe, a fost audiata de Comisia procurorului special Robert Mueller, care ancheteaza ingerintele electorale ruse si presupusele contacte ale echipei de campanie a presedintelui Donald Trump cu Moscova, relateaza Mediafax."Presedintele (Donald Trump…

- Un judecator federal american a decis miercuri ca Paul Manafort, fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, i-a mintit pe procurori, dupa ce s-a ajuns la un acord de cooperare cu acesta, in schimbul reducerii pedepsei, transmite joi EFE. La sfarsitul lunii noiembrie 2018, echipa procurorului…

- Nancy Pelosi a fost aleasa joi presedinta a Camerei Reprezentantilor, in urma alegerilor de la mijlocul mandatului, din noiembrie 2018, marcand astfel o revenire istorica la conducerea celei de a treia cele mai importante institutii politice americane, relateaza AFP.Reprezentanta din San…