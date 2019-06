Chirica și-a actualizat declarația de avere. Noi surprize. ”Totul e clar și transparent” Intrebat de ce a decis sa reactualizeze declarația de avere, Chirica a spus ca „totul este clar și transparent”. La doar doua zile de cand și-a publicat declaratia de avere in care aparea o proprietate de 250.000 de euro pe numele fiului sau de un an și noua luni, primarul Iașului a revenit. Pe site-ul Primariei municipiului Iași apare o noua declarație, in care sunt menționate un teren de 350 de metri patrați și o casa de 240 de metri patrați. Este vorba despre o proprietate pe care edilul Iașului a lasat-o fetelor sale in urma divorțului de fosta soție. Pe 12 iunie Mihai Chirica iși… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

