- China este pregatita sa infrunte Statele Unite in conflictul comercial care le opune, dar pastreaza deschisa usa dialogului, a afirmat duminica ministrul chinez al apararii, generalul Wei Fenghe, noteaza AFP. "In ce priveste frictiunile privind comertul initiate de Statele Unite: daca…

- In opinia ministrului interimar al apararii, Patrick Shanahan, sectorul afacerilor din China este prea apropiat de armata. "Cand vad aceasta situatie, este prea riscant. Nu puteti crede ca aceste retele (de schimb de date) sunt protejate", a declarat Shanahan la o conferinta de securitate regionala…

- Ministrul Apararii din China, Wei Fenghe si Secretarul Apararii interimar din SUA, Patrick Shanahan, au discutat vineri la un summit de securitate din Singapore, o intalnire descrisa de Pentangon ca fiind „constructiva si productiva”, pe fondul unor tensiuni sporite intre cele doua tari privind comertul…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan, s-a intalnit vineri, la Singapore, cu ministrul chinez al apararii, Wei Fenghe, pentru a incerca sa amelioreze relatiile intre armatele cele doua tari, intr-un context de tensiune in Marea Chinei de Sud, relateaza AFP. Intalnirea, care a durat circa 20 de minute…

- Ministrul interimar al apararii din SUA va incepe marti un turneu in Asia, care va cuprinde vizite in Indonezia, Singapore, Coreea de Sud si Japonia, a anuntat ministerul intr-un comunicat.La Singapore, el va sustine un discurs cu privire la strategia de aparare a SUA pentru regiunea India-Pacific,…

- Liderul chinez Xi Jinping a remodelat Armata de Eliberare a Poporului intr-o forta care se apropie vertiginos de nivelul fortelor armate americane si in unele cazuri, chiar l-a intrecut. O victorie a Americii in fata unui eventual razboi regional cu Beijingul nu mai este asigurata, noteaza Reuters intr-o…

- Taiwan nu se simte intimidat de exercițiile militare ale Chinei, de saptâmâna aceasta, conform spuselor președintelui Tsai Ing-wen. Afirmația sa vine dupa ce manevrele militare chineze au fost criticate de un înalt funcționar american, fiind descrise ca o amenințare la stabilitatea…

- Seful Statului major interarme al SUA, generalul Joseph Dunford, a declarat joi ca armata chineza profita de activitatea din China a companiei Google, care incearca de mai multa vreme sa-si extinda prezenta in tara asiatica, transmite Reuters. "Activitatea Google in China este in beneficiul indirect…