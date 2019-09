Stiri pe aceeasi tema

- Romania aloca doar 5% din Produsul Intern Brut pentru Sanatate, cel mai mic nivel din Uniunea Europeana (UE), și de doua ori mai mic decat media europeana de 9,9%, potrivit datelor Eurostat, prezentate de catre Ambasada Suediei la București. Aceasta a prezentat pe Facebook un infografic ce arata ca…

- În data de 20 iunie 2019, Guvernul României a adoptat prin hotarâre de guvern, implementarea tehnologiei 5G în România. Au fost instalate terminale fixe 5G în comuna Florești, județul Cluj de catre furnizorii de telefonie mobila, Orange, iar în București,…

- eGO, primul serviciu de car sharing din Romania cu flota exclusiv electrica, devine accesibil, din aceasta luna, tuturor posesorilor de card bancar, indiferent de banca emitenta. Lansat la finalul anului 2017 in parteneriat cu BCR, eGO este un brand 100% romanesc, disponibil in Bucuresti,…

- Scumpirea aurului la Bucuresti pana la un nivel record este atat rezultatul aprecierii aurului in dolari, cat si al avansului dolarului fata de leu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Claudiu Cazacu, Chief Strategist la XTB Romania. "Cresterea aurului la Bucuresti la niveluri istorice este…

- Aplicația de ride-hailing Bolt (cunoscuta anterior ca Taxify) a introdus opțiunea de plata în numerar, în urma solicitarilor primite de la pasageri. Plata în numerar este disponibila în toate orașele din România în care aplicația opereaza: București, Cluj-Napoca și…

- Compania de ridesharing Bolt, cunoscuta anterior ca Taxify, a introdus optiunea de plata in numerar, in urma solicitarilor primite de la pasageri. Pentru a plati in numerar, pasagerii trebuie sa deschida aplicatia si sa selecteze optiunea "Numerar" din sectiunea "Plati". Dupa cursa, ei pot…

- Consiliul Concurentei (CC) va lansa luni, 1 iulie, platforma 'Monitorul Preturilor pentru Carburanti', care va contine informatii despre tarifele practicate in marile lanturi de benzinarii din Romania, potrivit unui anunt al institutiei. La sfarsitul lunii decembrie 2018, Consiliul Concurentei…

- "Ministerul Apararii Nationale, prin intermediul Oficiului National pentru Cultul Eroilor (ONCE), a propus Ministerului Apararii din Ungaria și Muzeului de Istorie Militara din acest stat organizarea unei intalniri de lucru, in perioada 24-28 iunie, la Bucuresti, pentru analizarea si discutarea unor…