CGMB cere un teren pentru realizarea Pasajului suprateran de la Andronache

- Executivul aproba in sedinta de joi unul dintre cele mai vechi proiecte energetice initiate de Nicolae Ceausescu inca din anii `70, proiect relansat, dar nerealizat de toate guvernarile post Revolutie.

- Antonia, primul „funcționar public virtual” din Romania, dezvoltat de Primaria Cluj-Napoca, trece in etapa de holograma, in cadrul unui proiect care costa 3,4 milioane de lei. Acum, Antonia proceseaza peste 90 de tipuri de cereri, potrivit mediafax.Viceprimarul Dan Tarcea a declarat, marți,…

- Tribunalul Satu Mare a dat caștig de cauza consilierului municipal Ciuta in acțiunea inițiata pentru obținerea de informații de interes public de la Primaria Carei. Cu cheltuieli de judecata in valoare de 2.380 lei. Posibilitate de recurs in 15 zile. Administrația careiana exclusiv UDMR refuza unui…

- Contributia mediului academic la implementarea Agendei 2030 este un factor cheie pentru succesul acesteia, a declarat, marti, la Cluj-Napoca, Borbely Laszlo, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabila al Guvernului Romaniei, in cadrul unui eveniment organizat la Universitatea…

- Viorica Dancila a declarat ca Guvernul va adopta o ordonanta de urgenta care va extinde Fondul de Dezvoltare si Investitii si care prevede simplificarea procedurilor, plus introducerea unui mecanism pentru fondurile sau societatile de investitii care vor sa participe in parteneriat public-privat. „In…

- In cartierul Bartolomeu, zona Avantgarden, se va construi o unitate de invațamant, au anunțat reprezentanții Primariei Brașov. „Am avut zilele acestea o noua discuție cu reprezentanții dezvoltatorului imobiliar din Bartolomeu cu privire la necesitatea construirii unei creșe sau gradinițe in aceasta…

- In contextul exercitarii de catre Romania a Președinției Consiliului Uniunii Europene, in data de 16 aprilie 2019 va avea loc Conferința Internaționala Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabila. Lucrarile se vor desfașura la București, la Palatul Parlamentului. In sesiunea plenara vor lua…

- Sindicatul Roman al Jurnalistilor MediaSind, impreuna cu filiala sa din Societatea Romana de Televiziune, MediaSind TVR, au depus vineri, 5 aprilie 2019, la Tribunalul Bucuresti, cererea de chemare in judecata a conducerii TVR, pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind informatiile…