Cetațenii municipiului Codlea vor putea sesiza urgențele din oraș prin WhatsApp Din luna august Primaria municipiului Codlea va primi sesizari prin aplicația WhatsApp. Viceprimarul municipiului Codlea, Erwin Albu sparge gheața in domeniul comunicarii cu cetațeanul și vrea sa implementeze o metoda revoluționara, in premiera la nivelul județului Brașov, un sistem de sesizare prin WhatsApp a urgențelor din oraș. “Punem la punct la Primarie un sistem de sesizare simpla și moderna prin WHATSAPP a diferitelor urgențe din orașul nostru. Termen lansare luna august. Pentru ca in acest moment efectiv imi este imposibil sa mai raspund la diferitele sesizari care imi parvin pe absolut… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

