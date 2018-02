Cererea de carburanti a crescut semnificativ, in 2017. OMV Petrom: E o urmare a cresterii economice

Stiri pe aceeasi tema

- Cererea de carburanti s-a majorat semnificativ anul trecut, cu 6,7%, ca urmare a cresterii economice a Romaniei si suplimentarii parcului auto al tarii cu 630.000 de masini, a declarat, miercuri, Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom. "Cel mai important factor a fost cererea de produse energetice din…

- Mai precis, Grupul OMV Petrom a realizat un profit in anul care tocmai a trecut de 2,491 miliarde de lei, in crestere cu 139% fata de anul 2016, cand compania a realizat un profit de 1,043 de miliarde de lei, scrie capital.ro. "In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape…

- ExxonMobil si OMV Petrom vor incepe sa produca 6 miliarde de metri cubi de gaze pe an din blocul Neptun din Marea Neagra, incepand din 2020-2021, a declarat, marti, Sorin Gal, director general in cadrul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM). Aceasta ar insemna mai mult de jumatate…

- Justitia belgiana a somat vineri Facebook sa inceteze sa-i urmareasca pe internauti in Belgia fara acordul lor, sub sanctiunea unei amenzi de 250.000 de euro pe zi, care ar putea ajunge la 100 de milioane de euro. Gigantul IT a anuntat ca intentioneaza sa atace decizia cu apel, informeaza…

- Serviciul de rezervari de automobile Uber Technologies a confirmat miercuri ca anul trecut pierderi sale au crescut pana la 4,5 miliarde dolari, de la 2,8 miliarde dolari in 2016, la o cifra de afaceri de 7,4 miliarde dolari, informeaza Bloomberg. Cu toate acestea, Uber sustine ca in ultimele…

- Cu un avans de 7% in trimestrul al patrulea din 2017, comparativ cu perioada similara a anului 2016, Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica, in ritm anual, din Uniunea Europeana in perioada octombrie - decembrie 2017, arata o estimare preliminara, publicata miercuri de Eurostat.…

- Un belgian s-a trezit peste noapte cel mai bogat om din lume. El a descoperit in contul sau bancar un virament de doua mii de miliarde de euro. "Cand m-am uitat pe contul de Internet banking, miercurea trecuta, am observat ca am devenit cel mai bogat om din lume", a povestit Luc Mahieux pentru…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Administratia Trump si-a revizuit, luni, decizia privind construirea unui nou sediu pentru Biroul Federal de Investigatii si a decis sa ceara Congresului alocarea restului de 2,175 miliarde de dolari necesari. Vara trecuta, presedintele american anuntase ca renunta la ideea cautarii unui sediu…

- Nu mai putin de 600 de persoane din nord-vestul tarii vor invata sa deschida si sa managerieze o afacere in cadrul proiectului Creative START implementat cu bani europeni de Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) in parteneriat cu Blocul National Sindical.…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de…

- Banca Europeana de Investitii (BEI) a aprobat marti un imprumut de 1,5 miliarde euro pentru gazoductul Trans-Adriatic Pipeline (TAP). Cu o lungime de 870 de kilometri, gazoductul Trans Adriatic Gas Pipeline (TAP) face parte dintr-un proiect mai amplu in valoare de 40 de miliarde de dolari…

- Cererea mondiala de aur a coborat cu 7% in 2017, la 4.071,7 tone, cel mai scazut nivel din 2009, in pofida redresarii din trimestrul patru, a anuntat, marti, Consiliul Mondial al Aurului (WGC). Cererea pentru investitii a scazut cu aproape un sfert, in urma reducerii achizitiilor de metal…

- Banca Nationala a Romaniei clasifica monedele virtuale, precum Bitcoin, drept active speculative, extrem de volatile si riscante, mentionand ca descurajeaza orice fel de implicare in legatura cu acestea, inclusiv din perspectiva furnizarii de servicii pentru entitatile care ofera servicii de investitii…

- Romania trebuie sa adopte un model economic diferit, daca vrea sa evite o criza provocata de actualul boom bazat pe consum, potrivit lui Matteo Patrone, directorul regional al Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), citat de Bloomberg. Cresterea a fost supraincarcata prin…

- Bugetul de stat va reprezenta riscul macroeconomic primar al Romaniei, in 2018, chiar daca datoria publica este inca scazuta. "Avand in vedere nevoia de finantare crescuta a Guvernului si politica fiscala pro-ciclica desfasurata intr-o perioada de expansiune economica, creste riscul ca masurile…

- Dezvoltatorii romani de jocuri video isi doresc dublarea cifrei de afaceri in acest sector, la 300 de milioane dolari, in urmatorii ani, a declarat Catalin Butnariu, presedinte al Asociatiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din Romania (RGDA) "Industria romaneasca are peste 6.000 de angajati…

- Romania a are un deficit bugetar, pe ESA (standardul european de contabilitate, care include, pe langa deficitul cash, si angajamentele de plata), de maxim 2,8% din PIB pentru anul 2017, iar pe cash este de 2,96% din PIB, a anuntat, marti, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, dupa audierea sa in…

- Producatorul de incaltaminte Clujana, brand romanesc cu o traditie de peste 100 de ani, a intrat in insolventa. Tribunalul Specializat Cluj a desemnat casa de insolventa CITR drept administrator judiciar al companiei. "Procedura a fost deschisa ca urmare a cererii companiei, cu intentia…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat anul trecut, in medie, 4,9% pentru imbracaminte si incaltaminte din cheltuielile totale de consum, pe ultimele pozitii in randul statelor membre fiind gospodariile din Bulgaria si Romania, care au alocat 3,2%, respectiv 3,4% din cheltuieli pentru imbracaminte…

- Reprezentantul palestinian in Statele Unite a fost rechemat pentru consultari in urma deciziei presedintelui american, Donald Trump, de a declara Ierusalimul drept capitala a Israelului, informeaza BBC, citand agentia Wafa. Organizatia pentru Eliberarea Palestinei suspenda discutiile cu SUA…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, ca a discutat la RAAPPS sa se faca o oferta de chirie pentru Palatul Elisabeta Casei Regale, afirmand ca urmasii Regelui Mihai ar avea resurse pentru plata acesteia, in conditiile in care "li s-au retrocedat o multime de lucruri". "De ce sa ramana…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- O factura de electricitate in valoare de 284 de miliarde de dolari a lasat-o fara cuvinte pe o femeie din statul american Pennsylvania. Pana la urma, situatia a fost lamurita: a fost vorba doar de o eroare a furnizorului de curent. Dar cand a vazut in fata ochilor aceasta suma colosala, Mary…

- Uniunea Europeana a inceput din iunie 2017 reducerea tarifelor pentru roaming. De la 1 ianuarie 2018 urmeaza alte scaderi, ba chiar si o crestere a volumului de date. Din 15 iunie 2017, datele mobile consumate in roaming in UE si SEE se tarifeaza, in principiu, la fel ca in Romania. Totusi,…

- Romania a fost, in anul 2016, principalul furnizor de clapari de ski pentru celelalte state UE, 27% din claparii de schi exportati intracomunitar provenind din Romania, arata datele publicate vineri de Eurostat. Danemarca a furnizat 68% din brazii de Craciun pentru statele membre UE, in timp…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- De la 1 ianuarie, BNR va pune in circulatie bancnote si monede cu noua stema a tarii. Bancnotele cu noua stema vor avea inscrisa pe avers data de 1 ianuarie 2018. Toate celelalte elemente grafice ale bancnotelor si monedelor cu noua stema, caracteristicile acestora, precum si elementele…

- OMV va discuta cu partenerul american Exxon despre proiectul "Neptun" din Marea Neagra, pentru ca in 2018 sa se ia decizia finala de investitie, iar acest lucru este inclus in calendar, a declarat miercuri directorul general al OMV, Rainer Seele, la o intalnire cu jurnalistii, transmite APA.…

- Cu doar cateva zile ramase din anul 2017, va propunem un Top 10 al celor mai cautate masini in acest an in Romania. Ierarhia a fost intocmita de colegii de la AutoScout24 si vine cu cateva rezultate surprinzatoare, cum ar fi prezenta in top a modelelor Nissan Skyline sau Lancia Delta.…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Grupul anglo-olandez Unilever a reusit lovitura anului in Europa. Si-a vandut divizia de margarina si produse tartinabile unei firme din Statele Unite pentru pentru 6.83 miliarde de euro (8,1 miliarde de dolari). Tranzactia va fi finalizata la mijlocul anului 2018. Printre brandurile vandute…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Sindicalistii Blocului National Sindical (BNS) vor protesta azi in Piata Victoriei, dar au anuntat ca isi limiteaza actiunile din respect pentru Familia Regala si actiunile pe care aceasta le va organiza, in vederea comemorarii regelui Mihai I. Potrivit unui comunicat remis Ziare.com, marsul-manifestatie…

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanica infiintata in 1999, permite oamenilor…

- Judecatorul Cristi Danilet ii solicita presedintelui Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, sa faca publice numarul si lista cu membrii UNJR "care pretinde ca sunt judecatori, precum si data ultimei adunari generale pe care a tinut-o si prin care a fost mandatata sa mearga la…

- Gazprom a depasit vineri recordul inregistrat in 2016 privind exporturile de gaze naturale in Europa, livrand pana in 8 decembrie 179,8 miliarde de metri cubi, a anuntat directorul general al gigantului rus, Alexei Miller. "Pe ultima suta de metri ne-am lansat spre un nou record absolut al…

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in conferinta de bilant. "Cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene este cel de-al…

- Ministerul Apararii (MApN) a lansat vineri in dezbatere publica un proiect de lege care prevede contructia si dotarea pe un santier naval romanesc a patru corvete. Valoarea totala a proiectului ajunge la 1,6 miliarde de euro. In nota de fundamentare a proiectului de lege, MApN mentioneaza…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, i-a primit, marti, la sediul Parchetului de pe langa ICCJ, pe Matthew Hiller si Anca Pop, procurori federali din cadrul Departamentului de Justitie al Statelor Unite. "In cadrul discutiilor a fost subliniata excelenta relatie de cooperare judiciara…

- In proiectul de buget pe 2018, Guvernul are in plan sa mentina impozitul aplicat companiile din energie pentru profiturile obtinute din extractia de resurse naturale si neprelucrate in Romania. Insa, Ministerul Finantelor isi propune sa creasca acest impozit cu cel putin 20 de procente, masura care…

- Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o crestere economica de 5,5%, in scadere fata de previziunile care indica un avans de 6,1% in acest an, produsul intern brut urmand sa ajunga la 907,852 miliarde de lei, potrivit Raportului privind situatia macroeconomica si proiectia acesteia pe…

- Senatorii din Comisia de Buget au schimbat Ordonanta privind modificarile Codului Fiscal. Printre modificari se numara si aceea ca firmele cu cifra de afaceri de pana la un milion de lei vor putea alege daca sa plateasca o taxa pe profit sau pe cifra de afaceri. Mai exact, IMM-urile…

- Incepand de vineri, 1 decembrie, ora 16:00, romanii vor putea calatori in Canada fara vize, pe baza oricarui pasaport romanesc valabil. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste intr-un comunicat de presa remis Ziare.com ca romanii au posibilitatea de a calatori in Canada fara vize, pentru…

- Pensiunile si hotelurile din zonele de munte din Romania estimeaza un grad de ocupare de 85 - 90% pentru minivacanta de 1 Decembrie, potrivit ultimelor date HotelGuru.ro. De asemenea, in topul destinatiilor preferate raman statiunile montane, satele din Transilvania, Bucovina si Maramures,…

- Amazon a semnat un contract cu dezvoltatorul imobiliar Globalworth pentru a inchiria o cladire din zona de nord a Capitalei, unde va fi infiintat un nou sediu al retailer-ului american. Cel putin 1.000 de angajati ai companiei americane ar putea lucra la noile birouri din Romania.…