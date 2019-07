Stiri pe aceeasi tema

- Programul spatial Apollo, prin care omul a facut primul pas pe Luna, s-a incheiat in 1972, insa satelitul natural al Pamantului a ramas un punct de mare interes pentru oamenii de stiinta din toata lumea. Agentia Spatiala Americana (NASA) planuieste sa ''consolideze'' efortul depus…

- 11 ani a durat programul Apollo, cel mai ambițios din istoria spațiala, care a dus primul om pe Luna. O munca asidua, in care s-au implicat 34.000 de angajați NASA și aproximativ 375.000 de specialiști din industria de profil și de la cele mai de prestigiu universitați americane.

- NASA are sarcina clara de la președintele Trump ca în 2024 sa trimita pe Luna înca un echipaj, de data aceasta format dintr-un barbat și o femeie, a explicat vineri cosmonautul Dumitru Prunariu.

- Anamaria Prodan și Dan Alexa, antrenorul Astrei, s-au contrat dur dupa Astra - FC Botoșani 2-2, impresara lovindu-l pe tehnician cu pumnul in fața. Gigi Becali, patronul FCSB și un apropiat al impresarului Anamaria Prodan, a comentat cearta dintre soția lui Reghecampf și Dan Alexa și a spus ca nu este…

- "Este prima femeie care va descoperi elita", a precizat RFEF, federatia spaniola, intr-un comunicat. In trecut, Marisa Villa a promovat si ea in primul esalon, dar nu a apucat sa arbitreze niciun meci deoarece nu a trecut testele fizice. Guadalupe Porras, 32 de ani, a oficiat in liga…

- Vicepreședintele CSM, Nicolae Solomon, a declarat ca nu se va prezenta la plenul de miercuri pentru ca se va afla la Sinaia la o conferința alaturi de ministrul Justiției, adaugand ca singura soluție pentru a fi rezolvat blocajul creat in Consiliu este dialogul intre membri.„Nu am de unde…

- Ieseanca i-a luat acestuia telefonul mobil dupa ce l-a lovit pe barbat de mai multe ori. „Politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au identificat o femeie in varsta de 32 ani din municipiul Iasi, banuita de comiterea infractiunii de talharie calificata. In urma cercetarilor, s-a constatat…