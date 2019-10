Stiri pe aceeasi tema

- Arheologii au descoperit in Vosendorf, Austria, o serie de vase care seamana cu animale care erau folosite pentru a hranirea bebelusilor. Pentru oamenii de stiinta, alimentele care reprezentau hrana bebelusilor preistorici sunt o necunoscuta extrem de importanta in intelegerea fertilitatii…

- Tigarile electronice ar fi trebuit sa fie o optiune ceva mai sanatoasa pentru fumatori, insa acestea ar putea fi motivul pentru care mai multi oameni ar suferi acum de o boala ciudata. Cel putin 450 de oameni s-au imbolnavit si sase au murit pana in acest moment. Cauza nu este una clara, insa boala…

- Polițiștii de la Postul Transporturi Feroviare din Focșani au descoperit, in cadrul unei acțiuni de rutina, un tanar de 20 de ani care nu a avut acte niciodata, explicația mamei sale fiind ca nu a avut timp sa ajunga la Oficiul de Stare Civila, informeaza MEDIAFAX.Descoperirea a fost facuta zilele…

- Vapori de apa au fost descoperiți in atmosfera unei planete aflata la 110 ani lumina de pamant. Planeta se numește K2-18 b, a fost descoperita in 2015, și are o masa similara pe undeva cu a Terrei. Aceasta planeta se afla la o distanța „rugulamentara” fața de „soarele” galaxiei din care face parte pentru…

- Arheologii ruși au facut o descoperire extraordinara in ”Atlantida Rusiei”. Este vorba despre un obiect misterios gasit intr-un mormantul vechi de 2137 de ani. Un accesoriu antic, de forma unui smartphone, unii arheologi ba chiar l-au comparat in gluma cu un iPhone, a fost descoperit…

- Un schelet vechi de peste 5.000 de ani, descoperit in zona Rameț a județului Alba, ar putea face lumina in stilul de viața și modul de organizare a oamenilor din epoca bronzului. Descoperirea este o premiera pentru arheologii din Alba, care, impreuna cu o echipa mixta de cercetatori din Anglia și SUA,…

- Creierele a circa 40 de diplomați americani care au fost victimele unor fenomene misterioase în Cuba prezinta diferențe în raport cu un grup martor, a anunțat marți o echipa de cercetatori care a analizat imagistica medicala, la cererea guvernului american, scrie AFP.Studiul publicat…