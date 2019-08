Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes si-a dorit mereu sa urce pe scena Festivalului International Cerbul de Aur, iar momentele in care urmarea la televizor transmisiunile TVR din Piata Sfatului din Brasov se numara printre cele mai dragi amintiri ale copilariei.

- Clasica, dar si versatila si glamour. Asa va fi in acest an, scena Festivalului International Cerbul de Aur pe care vor evolua concurentii si artistii invitati din Romania si din strainatate. Artistii prezenti la Cerbul de Aur 2019, concurenti sau invitati, vor urca pe o scena de 800 m2, cu…

- Muzicianul Zoli Toth aduce un spectacol plin de energie pe scena Cerbului de Aur! Artistul va deschide cea de-a XIX-a editie a Festivalului International Cerbul de Aur, in prima si a doua seara de concurs - 22 si 23 august. Momentele de intro, gandite alaturi de Dan Manoliu, regizorul artistic al festivalului,…

- Cu peste 340 de milioane de vizualizari in mediul online, 19 milioane de single-uri vandute, dintre care trei No.1 in Marea Britanie, patru Brit Awards, autoare sau co-autoare a unor piese pentru mari artisti precum Alicia Keys, Katy Perry sau Rihanna, Emeli Sande este printre cele mai importante…

- Eda Marcus, prezentatoare a Stirilor sportive TVR, si actorul Elvin Dandel prezinta editia din acest an a Cerbului de Aur. Potrivit unui comunicat al TVR, Eda si Elvin vor prezenta cele doua zile de concurs din cadrul festivalului (22 - 23 august) si Seara de Gala (24 august). "Nu am…

- Vedetea TVR Eda Marcus si Elvin Dandel formeaza un nou cuplu in show-biz-ul romanesc. Pe scena Cerbului de Aur 2019! Daca Eda, indragita prezentatoare a Televiziunii Romane, este pentru prima data pe scena de la Brasov, Elvin revine in Piata Sfatului dupa ce, in 1996, a fost unul dintre artistii invitati,…

- Doi dintre cei mai apreciati artisti din Romania, care sustin concerte cu casa inchisa si au cucerit topurile muzicale, deschid seria recitalurilor editiei 2019 a Festivalului Internațional „Cerbul de Aur” (22-25 august), noteaza click.ro. Pe 23 august, Irinei Rimes va canta in Piata Sfatului. Solista…

- Doi dintre cei mai apreciati artisti din Romania, care sustin concerte cu casa inchisa si au cucerit topurile muzicale, deschid seria recitalurilor editiei 2019 a Cerbului de Aur, cel mai mare concurs international de interpretare organizat in Romania. Primii artisti invitati care vor urca pe scena…