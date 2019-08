Stiri pe aceeasi tema

- Scumpirea aurului la Bucuresti pana la un nivel record este atat rezultatul aprecierii aurului in dolari, cat si al avansului dolarului fata de leu, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Claudiu Cazacu, Chief Strategist la XTB Romania. "Cresterea aurului la Bucuresti la niveluri istorice…

- Perspectivele economice ale Romaniei, prezentate in cadrul ediției din luna decembrie 2018 a Barometrului semestrial privind starea economiei, tind sa se confirme dupa primul semestru. Economia a continuat sa creasca susținut, cu 5%, conform INS, insa ritmul de creștere se va reduce in a doua parte…

- Acesta a marturisit ca i se pare "uimitor" cat de plin de viata este Brasovul in conditiile in care nu beneficiaza de autostrada, iar "sistemul de cale ferata ar putea fi imbunatatit", si ca, revenind in ultimii patru ani la Rasnov, a remarcat ca si acest oras s-a transformat, dintr-unul "adormit",…

- Majorarea punctului de pensie din aceste an a fost prevazuta in OUG 114/2018, astfel incat la constructia bugetului general consolidat pe anul 2019 sa poata fi cuprinsa suma necesara pentru acoperirea acestei majorari de la 1 septembrie, a declarat ministrul Muncii, Marius Budai.

- ARAD. Numarul tot mai mare al romanilor care aleg sa achiziționeze autovehicule electrice aduce, inca o data, in discuție problema infrastructurii rutiere și dezvoltarea ei pentru a susține aceste mijloace de transport nepoluante. In acest sens, deputatul Glad Varga puncteaza: „Cresterea…

- Alexandru Petrescu: "Noua generatie de tehnologie mobila, 5G, va crea un mediu de conectivitate mult superior generatiei 4G” Ministrul Comunicatiilor, Alexandru Petrescu, anunta ca s-a adoptat in sedinta de Guvern de joi, 20 iunie, Strategia 5G a Romaniei. "Acest act important defineste parametrii si…

- Timișoara este al doilea aeroport din Romania pe care vor opera zboruri Eurowings. • 3 zboruri saptamanale, in fiecare zi de luni, miercuri si vineri • Creșterea numarului de pasageri la Aeroportul Timișoara și susținerea economiei locale. Eurowings continua sa iși extinda rețeaua de destinații, prin…

- Într-o perioada în care, în detrimentul României, forțele populiste și anti-europene prind contur și în țara noastra, PRO România propune consolidarea relațiilor dintre România și Uniunea Europeana, prin recladirea credibilitații și a demnitații României…