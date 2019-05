Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestenii risca sa ramana fara apa calda in perioada urmatoare, daca autoritatile nu rezolva, "cu diplomatie si tact", problema datoriilor pentru gazele livrate de Romgaz, a declarat, marti, Florian Mateita, reprezentantul Rominsolv, administratorul judiciar al RADET, intr-o conferinta pe teme de…

- Meteorologii ANM au emis o prognoza meteo speciala, privind vremea rea din zilele urmatoare. Pentru siguranța noastra in timpul fenomenelor meteo extreme, Inspectoratul pentru Situații de Urgența București-Ilfov a facut cateva recomandari. Pentru ca fenonemele meteo extreme sa nu ne ia prin surprindere,…

- Noaptea Muzeelor 2019, unul dintre cele mai așteptate evenimentele ale anului, se apropie. Aproximativ 150 de muzee și alte instituții culturale iși vor deschide porțile in București și in țara. Seria de evenimente ce poarta numele Noaptea Muzeelor este așteptata cu interes an de an, nu doar in Romania,…

- Sediul central al Bancii Nationale, din Capitala, a gazduit un eveniment de importanta pentru sistemul medical autohton. Simpozionul Spitalul Viitorului in Romania – prezidat de doi specialisti cu nume foarte cunoscute – Prof. Dr. Catalin Copaescu si Prof. Dr. Irinel Popescu -a avut loc miercuri. Organizat…

- Bucharest Business Club, o școala practica de antreprenoriat urban pornita in capitala, iși propune sa inchege comunitați care sa impartașeasca bune practici in afaceri la nivel național.

- Bucureștenii pun mai mult preț pe brand, in comparație cu restul consumatorilor de fashion din țara. Prețul este principalul criteriu pentru consumatori atunci cand aleg magazinul online de fashion. 30% mai multe experiențe digitale in magazinele de fashion din Romania fața de anul trecut.Consumatorii…

- HONOR, unul dintre e-brandurile de top de smartphone-uri, a dezvaluit la Mobile World Congress 2019 (MWC 2019) tehnologia revoluționara Gaming+. Gaming+ include o serie de actualizari de tehnologie care sporesc semnificativ performanța, calitatea grafica și fidelitatea imaginii jocurilor mobile pe HONOR…

- ​Pe masura ce ritmul de viața devine tot mai alert, consumatorii vor sa câștige timp, ceea ce duce la apariția unor noi servicii de livrare care sa se plieze pe aceste nevoi, cum ar fi livrarea planificata sau lockerele, de unde clientii îsi ridica singuri comenzile, care sunt amplasate…