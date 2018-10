Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte oameni au murit in statele americane Florida si Georgia, din cauza uraganului Michael, au anuntat joi autoritatile locale citate de AFP si Reuters.Uraganul a fost retrogradat joi la categoria de furtuna tropicala.

- Cel puțin 44 de oameni sunt confirmați morți, iar sute de oameni sunt dați disparuți dupa ce un feribot s-a scufundat joi dupa-amiaza in Lacul Victoria, potrivit poliției din Tanzania. Salvatorii au reluat vineri dimineața cautarile, transmite Reuters, scrie hotnews.ro.

- Cel putin 37 de persoane au murit in Statele Unite in urma uraganului Florence, care a afectat saptamana trecuta statele americane Carolina de Nord, Carolina de Sud si Virginia si care a fortat evacuarea a peste un milion de persoane, relateaza Associated Press, potrivit Mediafax.ro.

- Numarul victimelor a ajuns la cel puțin 16 din cauza uraganului Florence in statele Carolina de Nord si Carolina de Sud in urma ploilor torentiale care au devastat un oras, distrugand zeci de mii de case si amenintand cu alte inundatii, pe masura ce raurile tind sa iasa din matca, relateaza Reuters…

- Seismul a provocat alunecari de teren in mai multe zone, iar aproape 3 milioane de gospodarii din regiunea Hokkaido au ramas temporar fara alimentare cu electricitate. Premierul nipon Shinzo Abe a anuntat ca noua persoane au decedat, iar administratia Prefecturii Hokkaido a indicat ca aproximativ 300…