Cel mai mare protest in Cehia, dupa revolutia din '89: Oamenii cer demisia premierului acuzat de coruptie Zeci de mii de protestatari au umplut, marti seara, piata Venceslas din centrul Pragai, cerand demisia premierului miliardar Andrej Babis, banuit de conflict de interese si fraude cu bani proveniti din fonduri europene.



Potrivit estimarilor organizatorilor, in momentul inceperii protestului se adunasera in piata 120.000 de persoane, in cea mai ampla manifestatie de dupa demonstratiile din timpul Revolutiei de Catifea care a dus la caderea regimului comunist in 1989, transmit dpa si AFP.



"Cerem demisia lui Andrej Babis", s-a adresat protestatarilor de pe o scena organizatorul…

Sursa articol: business24.ro

