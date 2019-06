Stiri pe aceeasi tema

- Noua Zeelanda a dezvaluit joi primul buget pentru bunastare din lume, un pachet de cheltuieli in valoare de 2,5 miliarde dolari care pune accentul pe sanatatea mentala si reducerea saraciei infantile. Chiar dacă şi alte state dezvoltate, precum Marea Britanie, au început să măsoare…

- Ministerul Turismului si-a unit in premiera fortele cu Ministerul Mediului pentru a prezenta o strategie turistica comuna in orasul Rotorua din nordul tarii. "Patrimoniul natural si cultural al Noii Zeelande se afla in centrul industriei noastre turistice si al identitatii noastre nationale",…

- O echipa de medici veterinari din Noua Zeelanda a operat pe creier un papagal kakapo, interventia chirurgicala de pionierat fiind realizata in incercarea de a salva aceasta specie pe cale de disparitie, relateaza vineri BBC. Chirurgii au adaptat tehnici utilizate la oameni si alte mamifere pentru a…

- Un numar record de pui de kakapo, specie din Noua Zeelanda amenintata cu disparitia, au eclozat in timpul sezonului de imperechere neobisnuit de lung din acest an, contribuind la cresterea considerabila a populatiei acestei pasari cunoscuta sub numele de bufnita-papagal, relateaza Reuters. …

- Agenția Naționala pentru Zootehnie a aprobat programul de conservare al rasei locale de taurine Sura de stepa, depus de catre Asociația Crescatorilor de Vaci de Lapte Holboca Iasi. In prezent din rasa Sura de Stepa, mai exista doar un numar de 30 de vaci cu origine cunoscuta, rasa avand un grad critic…

- In urma atentatului de la cele doua moschei din Cristchurch, premierul Noii Zeelande a jurat sa nu mai pronunțe niciodata numele atacatorului care a ucis 50 de persoane. Premierul a facut apel si la platformele de socializare sa ia masuri pentru a combate terorismul.

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a declarat vineri, dupa atacurile armate din Christchurch, ca "aceasta este una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", relateaza Xinhua. "Este o...