Cel mai mare avion din lume, Stratolaunch, a efectuat primul zbor de test FOTO VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Stratolauch, cel mai mare avion din lume, cu doua fuselaje si sase motoare similare celor de pe Boeing 747, a efectuat sambata primul zbor de test, in California, deasupra desertului Mojave, informeaza AFP.

- Cel mai mare avion din lume, Stratolaunch, a efectuat sambata primul sau zbor. A fost vorba despre un zbor de test deasupra deșertului Mojave, din statul american California. Sambata, cel mai mare avion din lume, Stratolaunch, a facut primul sau zbor de test. Aeronava a efectuat pana acum deplasari…

- Dupa cațiva ani de dezvoltare și diverse teste, Stratolaunch, cea mai mare aeronava din lume, a zburat pentru prima data pe 12 aprilie, in deșertul Mojave (California, SUA). Avionul este dotat cu sase motoare turbopropulsate, iar evenimentul de vineri a fost urmarit de o multime de jurnalisti, fotografi…

- Un avion Boeing 737 MAX al companiei americane Southwest, care se indrepta marti spre California, s-a confruntat cu o problema de motor fiind obligat sa aterizeze de urgenta la Orlando (Florida), a anuntat Agentia federala a aviatiei din Statele Unite (FAA), transmite AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Un avion Boeing 737 MAX al companiei americane Southwest Airlines, care zbura marți, fara pasageri la bord, spre California, s-a confruntat cu o problema de motor și a fost nevoit sa aterizeze de urgența în Orlando (Florida), a informat Administrația federala a aviației din SUA (FAA), potrivit…

- Boeing este in picaj la burse dupa ce duminica s-a prabusit al doilea avion 737 MAX in doar cinci luni. Compania a pierdut peste 25 de miliarde de dolari din valoarea de piata. 60 la suta din flota mondiala de 737 MAX a primit interdictie de zbor, inclusiv in Europa.

- Autoritatile americane vor obliga compania Boeing sa faca modificari la aparatele de zbor 737 MAX 8 si 737 MAX 9, dar nu vor consemna la sol aceste avioane, dupa accidentul produs duminica in Etiopia, in urma caruia China, Indonezia si Etiopia au decis sa suspende zborurile avioanelor 737 MAX 8, transmit…

- Un avion privat la bordul caruia se aflau actrițele Jennifer Aniston si Courteney Cox a efectuat o aterizare de urgenta din cauza sasiului avariat in momentul decolarii. Aparatul de zbor a fost asezat la sol la doar cateva minute dupa decolare pe un aeroport din sudul Californiei.