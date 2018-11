Cel mai bun medicament pentru această perioadă a anului! Trebuie să-l încerci Cercetarile stiintifice au aratat ca acest suc poate induce o stare de bine si te protejeaza cu adevarat de orice problema de sanatate, mai ales in aceasta perioada a anului. Dupa doar 7 zile de "tratament" te vei simti mult mai bine.... Ingredientele ce compun amestecul se gasesc destul de usor, sunt ieftine si usor de procurat. Pentru preparare vei avea nevoie de: – 200 de grame de radacina de sfecla rosie – 100 de grame de morcovi – 100 de grame de radacina de telina – 50 de grame de cartof crud – o radacina de 2-3 cm de ghimbir Preparare: … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

