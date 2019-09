Stiri pe aceeasi tema

- Un nou trend in materie de jeans face furori pe internet. Modelul asimetric creat de Ksenia Schnaider i-a lasat pe cumparatorii online muți de uimire. Nimeni nu ințelege de ce pantalonii au un crac evazat și unul skinny.

- Compania de productie a lui Robert De Niro a dat in judecata o fosta angajata și ii cere despagubiri de 6 milioane de dolari. Aceasta ar fi deturnat fonduri si urmarit programe Netflix in timpul programului de lucru.

- Klaus Iohannis a fost adus la Casa Alba cu o mașina folosita și de Donald Trump, una special construita pentru astfel de evenimente. Este vorba despre un automobil Chevrolet, modelul Suburban.Chevrolet Suburban este un SUV de mari dimensiuni, iar cel cu care a fost transportat Iohannis este…

- Aurul a depasit pragul de 1.500 de dolari/uncie, pentru prima data incepand din aprilie, in timp ce randamentelor globale ale obligatiunilor continua sa scada, astfel de titluri de peste 16 trilioane de dolari avand acum randament mai mic decat zero, conform unei analize Saxo. "Temerile legate de creşterea…

- "Independent de activitatea operationala, rezultatele financiare ale Rompetrol Rafinare au fost influentate semnificativ de evolutia factorilor externi. Volatilitatea contextului global, fluctuatiile ridicate ale cotatiilor de piata la materiile prime si produsele finite, presiunea semnificativa…

- Vara asta se poarta unghiile lungi! Nu numai la degetele de la maini, ci și la cele de la picioare. Deși unora li se poate parea ciudat acest trend, din ce in ce mai multe persoane apeleaza la acest model de pedichiura.

- Una dintre primele perechi de pantofi sport realizate vreodata de producatorul american Nike a fost vanduta marti pentru suma de 437.500 de dolari in cadrul unei licitatii online organizate de Sotheby's - un record mondial pentru o pereche de "sneakersi", informeaza AFP. Modelul "Moon…

- VW a anuntat in septembrie 2018 ca va fabrica o editie finala a Beetle inainte de a opri productia, in 2019. Modelul este disponibil in variantele decapotabila sau cu acoperis fix, iar pretul de baza este 23.045 de dolari pentru coupe si de 27.295 de dolari pentru decapotabila.