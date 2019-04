Cei doi tineri arestați în cazul morții jurnalistei Lyra McKee au fost eliberați Poliția din Irlanda de Nord a anunțat ca i-a eliberat duminica pe cei doi tineri care fusesera reținuți în dosarul morții jurnalistei Lyra McKee, iar acuzațiile împotriva acestora au fost retrase, potrivit Reuters citat de Mediafax. &"Doi barbați, în vârsta de 18 și 19 ani, au fost eliberați, iar acuzațiile la adresa lor au fost retrase&", a anunțat Serviciul de Poliție al Irlandei de Nord într-un comunicat. McKee, în vârsta de 29 de ani, a fost lovita de un glonț în timp ce observa revoltele din Irlanda de Nord. Incidentul a avut… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

