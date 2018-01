Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de încredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Guvernul minoritar ceh, condus de premierul Andrej Babis, nu a reusit marti sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, insa Babis ar urma sa incerce din nou formarea unui guvern, pe fondul acuzatiilor de frauda la adresa miliardarului ceh, transmit AFP…

- Organizatiile civice au o pozitie dura dupa demisia premierului Mihai Tudose si cer presedintelui Iohannis sa nu accepte candidatul propus de PSD si ALDE. Mai mult, potrivit unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO, grupurile semnatare reitereaza dorinta de a organiza in acest weekend un nou…

- Președintele Klaus Iohannis muta în plina criza politica și îl desemneaza pe Mihai Fifor în funcția de premier-interimar al României, dupa demisia lui Mihai Tudose. Totodata, șeful statului a convocat pentru miercuri consultari cu partidele parlamentare. "Premierul…

- Premierul roman, Mihai Tudose, a fost nevoit sa demisioneze luni ca urmare a unui conflict cu presedintele Partidului Social-Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la mai putin de sapte luni de la retragerea...

- Premierul japonez se afla intr-un turneu in mai multe țari, printre care Bulgaria, Serbia și țarile baltice Estonia, Letonia și Lituania. "Voi extinde granițele diplomației japoneze, confirmand in același timp coordonarea noastra stransa asupra problemei Coreii de Nord și altor chestiuni presante cu…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Liderii PSD se vor reuni luni la Bucuresti, au declareat surse politice pentru Antena 3. Sedinta CExN in care urma sa se discute despre restructurarea guvernului a fost programata lunea trecuta pentru data de 29 ianuarie, dar numerosi lideri ai partidului au cerut o sedinta urgenta.

- Primul tur al alegerilor prezidentiale din Republica Ceha a intrat in a doua zi, fiind de asteptat sa fie castigat de presedintele in exercitiu Milos Zeman, care insa ar urma sa obtina mai putin de jumatate din voturi, ceea ce va face necesar si un al doilea tur de scrutin, transmite sambata DPA.…

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- 1.627 de persoane au raspuns sondajului reprezentativ la nivel național. Eroarea este de 2,5%, plus sau minus. Sondajele au fost realizate prin telefon, aplicandu-se metoda CATI, in perioada 6-8 decembrie 2017. Rezultatele sondajului IRES arata ca romanii au fost cel mai ingrijorați in 2017…

- Presedintele ceh Milos Zeman a numit miercuri un guvern minoritar condus de premierul Andrej Babis, care a anuntat imediat ca va incerca sa obtina votul de incredere in parlament la 10 ianuarie, relateaza Reuters. Cu promisiuni de a lupta impotriva migratiei si de a eficientiza statul, partidul condus…

- Premierul ceh desemnat Andrej Babis a afirmat ca Uniunea Europeana nu ar trebui sa insiste asupra cehilor in legatura cu refuzul acestora de a primi solicitanți de azil deoarece aceasta ar putea duce la consolidarea partidelor extremiste din țara, relateaza Reuters. Comisia Europeana a decis…

- Dupa Statele Unite ale Americii, si Cehia ar putea sa-si mute ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. Liderul de la Praga, Milos Zeman, a recomandat si altor state europene sa procedeze la fel. Intre timp, palestinienii boicoteaza Washingtonul.

- Miliardarul ceh Andrej Babis, a carui miscare populista ANO a castigat detasat alegerile parlamentare din luna octombrie, a fost desemnat miercuri de presedintele Milos Zeman pentru a deveni sef al noului...

- Guvernul Cehiei în exercițiu își va depune demisia la urmatoarea sa reuniune pe 29 noiembrie, a anunțat premierul Bohuslav Sobotka, deschizând calea unei noi administrații în urma alegerilor legislative din luna octombrie. Președintele ceh intenționeaza sa-l…

- Partidul de centru ANO, condus de catre miliardarul Andrej Babis, a castigat alegerile parlamentare din Cehia cu un avans de aproape 20% fata de formatiunea clasata pe locul al doilea, dar nu si-a asigurat majoritatea si nu a gasit niciun partener de coalitie.A fost pentru prima data in…

- Președintele Cehiei, Milos Zeman, candidat la propria succesiune la alegerile prezidențiale din ianuarie, a lansat marți un apel 'sa se termine' cu sancțiunile economice europene împotriva Rusiei în urma crizei ucrainene și cu cele introduse de Moscova ca represalii, relateaza…

- Parlamentul ceh a fost solicitat marti sa ridice imunitatea lui Andrej Babis, multimiliardarul populist mandatat sa formeze un nou guvern, pentru a permite inceperea urmaririi penale a acestuia intr-un caz de frauda de fonduri europene, transmite agentia de stiri CTK, citata de Reuters.

- Presedintele parlamentului unicameral bulgar Dimitar Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criza politica in momentul in care Bulgaria se pregateste sa preia in ianuarie presedintia semestriala a Uniunii Europene, relateaza Reuters, preluat de MIA, scrie agerpres.ro. Socialistii din…

- Arabia Saudita a anuntat, sâmbata, retragerea pentru consultari a ambasadorului din Germania, în semn de protest fata de afirmatiile ministrului german de Externe în exercitiu, Sigmar Gabriel, care a denuntat ingerintele saudite în Liban, informeaza publicatia Die Welt.…

- Socialiștii din opoziție i-au cerut demisia lui Glavcev și au amenințat ca vor boicota sesiunile parlamentului pana cand va renunța la funcție, dupa ce acesta i-a ordonat liderei lor, Kornelia Ninova, sa plece din parlament pentru ofense aduse miercuri unor deputați și membri ai guvernului. Dimitar…

- Premierul belgian Charles Michel a dat asigurari miercuri, in parlamentul federal de la Bruxelles, ca 'nu exista criza politica' in Belgia, in pofida declarațiilor miniștrilor sai naționaliști flamanzi de susținere a liderilor separatiști catalani, transmite AFP. 'Exista o criza politica…

- Guvernul kuweitian si-a prezentat luni demisia, dupa o noua disputa cu parlamentul, a anuntat agentia oficiala KUNA, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Emirul Kuweitului, seicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, a acceptat demisia cabinetului condus de premierul Jaber Mubarak Al-Sabah, care urmeaza…

- Premierul britanic Theresa May a refuzat sa garanteze, miercuri, ca parlamentarii vor putea sa voteze in privinta unui acord de Brexit inainte de iesirea tarii din Uniunea Europeana, relateaza site-ul The Independent. Theresa May a participat la o audiere in Camera Comunelor in legatura…

- Omul de afaceri Andrej Babis, liderul mișcarii populiste ANO invingatoare in alegerile parlamentare din Cehia, a avut luni contacte preliminare in vederea formarii unei coaliții, sarcina delicata ținand cont de problemele sale cu justiția și de prezența a noua partide in Camera Deputaților, transmite…

- "Nu puteam gasi un moment mai bun pentru o discutie decat la o zi dupa alegerile din Cehia. Nu am indraznit niciodata sa comentez situatia politica interna a altor state. Dar sunt multumit ca Slovacia a devenit o insula proeuropeana in regiune", a spus Fico, dupa o intrevedere cu presedintele slovac…

- Partidul de centru ANO, condus de catre miliardarul Andrej Babis, a câstigat alegerile parlamentare din Cehia cu un avans de aproape 20% fata de formatiunea clasata pe locul al doilea, Democratii Civici (ODS), au anuntat duminica autoritatile electorale de la Praga,

- Miliardarul Andrej Babis, caștigatorul alegerilor din Cehia (foto: www.politico.eu) In prima jumatate de veac de existenta, intre 1918 si 1968, Cehoslovacia a fost ocupata de trei ori: prima oara de Germania nazista, in 1939, apoi de trupele Moscovei, in 1945 si 1968. Dupa caderea comunismului si disparitia…

- Mișcarea populista ANO (DA, in ceha), condusa de miliardarul Andrej Babis, supranumit “Trump al Cehiei”, a caștigat detașat alegerile parlamentare, cu 29,7% din voturi, adica 78 de mandate din cele 200 existente in camera inferioara. In 2013, formațiunea a obținut 18,65% din voturi, miliardarul Babis…

- Președintele ceh Milos Zeman a confirmat - duminica - ca il va mandata in curand pe miliardarul Andrej Babis, a carui mișcare ANO a caștigat alegerile legislative, sa formeze noul guvern, informeaza AFP. "Eu îmi respect promisiunea și aceasta promisiune era ca îl voi…

- Miscarea populista ANO, a miliardarului Andrej Babis, considerat “un Trump ceh”, a castigat alegerile parlamentare din Cehia, votantii preferandu-l pe omul de afaceri care a promis sa lupte impotriva coruptiei in politica, in defavoarea partidelor traditionale, desi el se confrunta cu acuzatii de frauda,…

- Partidul de centru ANO, condus de catre miliardarul Andrej Babis, are un avans de 20 de procente in cadrul alegerilor parlamentare din Cehia, dupa numararea a trei sferturi dintre buletinele de vot, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga. Formatiunea ANO a obtinut 30,87% dintre sufragii,…

- Alegatorii cehi au inceput vineri sa voteze in cadrul unui scrutin legislativ in urma caruia se așteapta ca postul de prim-ministru sa fie preluat de miliardarul Andrej Babis, devenit politician cu un discurs impotriva partidelor tradiționale, antieuro și antirefugiați, și, pe partea economica, de…

- In doua saptamani, spun sursele Antena 3, ne vom confrunta cu o noua criza politica. In acel moment, se va incerca inlaturarea premierului Mihai Tudose. Oficial, nemulțumirea ar fi legata de intarzierile in aplicarea programului de guvernare. Mai multe masuri din program nu sunt implementate…