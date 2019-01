Ce masini 100% electrice vor cumpara bogatii in urmatorii doi ani

Stiri pe aceeasi tema

- Masurile au trecut de camera superioara a parlamentului italian, iar daca vor trece si de camera inferioara vor intra in vigoare la 1 martie si vor fi active pana la finalul anului 2021. continuare (Articol din sectiunea Masini Noi / News )

- Pana in 2022, grupul Daimler vrea ca portofoliul Mercedes sa fie in totalitate "electrificat". Asta inseamna ca fiecare model din gama Mercedes va avea cel puțin o versiune electrica, rezultand un total de peste 50 de variante electrice și 130 de variante "electrificate" (electrice + hibride). Daimler…

- Vanzarile de mașini electrice și hibride continua sa creasca intr-un ritm susținut in Europa și in lume, pe fondul creșterii gamei de modele oferite de constructori și a stimulentelor financiare acordate de guverne. De exemplu, piața europeana a depașit 700.000 de mașini electrice și hibride in primele…

- Administratia resiteana a schimbat recent regula jocului la taximetre, astfel incat orice noua autorizatie sa fie emisa doar pentru vehicule electrice sau cel putin hibride. Edilii vorbeau atunci de sansele existente inclusiv prin programul Rabla, la care se adauga, din partea administratiei…

- Din dorința de a contribui la reducerea poluarii, de a fi în pas cu trendul european, dar mai ales de a eficientiza activitatea unitaților din subordine, Administrația Domeniului Public Oradea a achiziționat din Ungaria trei mașini electrice, doua dintre ele fiind

- Sindicalistii sunt foc si para pe administratia companiei. Au aflat ca se cumpara masini noi, dar in cariere nu se prea investeste. „Sunt niste masini de lux care costa miliarde si noi nu avem bani la investitii de o piulita si un rulment...

- Enel a anuntat un plan de infrastructura pentru puncte de incarcare dedicate vehiculelor electrice prin intermediul diviziei Enel X in Romania. Compania urmeaza sa investeasca intre 15 si 20 de milioane de euro pentru a instala aproximativ 2.500 de puncte de alimentare, primele 300 urmand a fi inaugurate…

- La volume, topul inmatricularilor de vehicule electrice este condus de Germania, cu 24.678 de unitati, urmata de Franta cu 20.256 unitati si Olanda, cu 15.330 unitasi. Inmatricularile de masini diesel au crescut in Romania cu 12,6-, (de la 40.151 unitasi la 45.212 unitati) in conditiile in care in UE…